Rivaldo, sin piedad con Raphinha y Vinícius: "No se puede..."

La goleada de Argentina sobre Brasil (4-1) ha generado duras críticas, y una de las más contundentes ha sido la de Rivaldo. El campeón del mundo en 2002 y embajador de Betfair cuestionó el papel de Raphinha y Vinícius Júnior en la selección, exigiendo que asuman mayor responsabilidad.

"El equipo entró al campo completamente desorganizado, sin creatividad, sin reacción y dejando demasiado espacio para Argentina. Faltó intensidad, los jugadores parecían perdidos, sin saber cómo responder. Ya ni sé qué decir, es demasiado triste ver a Brasil jugar como lo hizo", lamentó.

Para Rivaldo, brillar en el Barcelona o el Real Madrid no es suficiente si no se rinde con la 'Canarinha'. "Me pasó a mí, creía que lo que hacía en Barcelona bastaba para rendir igual en la selección. Hasta que entendí que la presión es enorme, la camiseta pesa y hay que dar más", explicó en clara referencia al rendimiento de Raphinha y Vinícius.

El exjugador insistió en que el desempeño con la selección es clave para lograr reconocimientos individuales, algo que Vini pagó en la última edición. "No puedes perder 4-1 de la manera en que Brasil perdió. Eso afecta la percepción de los votantes del Balón de Oro. Dirán que solo juegas bien contra equipos intermedios. Con todo respeto, pero es diferente", enfatizó.

Rivaldo también señaló que Vinícius debe asumir un rol de líder. "Tiene no sé cuántos partidos con la Selección y solo seis goles, si no me equivoco. Tiene que jugar más porque es un gran jugador. La Selección no puede impedirle ganar un premio como el Balón de Oro. Es su oportunidad", afirmó.

Las declaraciones de Raphinha

Finalmente, criticó a Raphinha por sus declaraciones previas al partido. "Hizo comentarios que solo motivaron más a los argentinos. No se puede dar esa munición. Si quería, podía no responder", sentenció. Con la Copa del Mundo cerca, la 'Canarinha' necesita referentes en el campo, y Raphinha y Vinícius tienen que demostrar que están a la altura.