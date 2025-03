Rivaldo: "Me gustaría ver a Julián Álvarez en el Barça"

El nombre de Julián Álvarez está en boca de todos en las últimas horas tras la polémica por el gol anulado al argentino en la tanda de penaltis de los octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

El campeón del mundo con la albiceleste, que en esta primera temporada en España está sorprendiendo a todos con su rendimiento bajo la tutela del Cholo Simeone, dejó el Manchester City con la intención de buscar más protagonismo y abandonar así la sombra de Erling Haaland, algo que está consiguiendo con creces como indican sus números: 22 goles y 5 asistencias en los 43 partidos oficiales disputados hasta la fecha en todas las competiciones.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido para Rivaldo, leyenda azulgrana y embajador de Betfair, que se ha pronunciado sobre el argentino, a quien le gustaría ver vestido de azulgrana: "Es un gran jugador, me gustaría mucho verlo en el Barcelona, sería un gran refuerzo sin duda para el equipo. Pero eso sí, todo dependería de un análisis detallado por parte del club, especialmente en el aspecto financiero y de cómo se pudiera llevar a cabo esta transferencia. Pero sí, me gustaría mucho tenerlo aquí", aseguró el brasileño.

Julián será sin duda uno de los grandes protagonistas del decisivo duelo que enfrentará este domingo en el Metropolitano a rojiblancos y culés en LaLiga, partido que Rivaldo considera que puede ser un punto de inflexión en el campeonato para el que consiga llevarse la victoria, sobre todo para los de Hansi Flick aprovechando la ventaja actual en la tabla de clasificación:

“Es el famoso encuentro de seis puntos, pero el Barcelona está tranquilo, vivo en todas las competiciones y ya lidera la Liga española, así que ganar es bueno para alejar al Atlético, pero, incluso si pierde, aún quedan muchos partidos por delante. Sin embargo, es innegable que esa ventaja puede ayudar, así que el equipo debe estar concentrado”, apuntó.

Atentos en la Champions

“Muchos no imaginaban la eliminación del Liverpool de la forma en que ocurrió, ganando fuera de casa y cayendo en los penaltis en su propio estadio. Creo que el Barcelona debe aprender una lección de esto. Ellos terminaron primeros en la nueva fase regular y el Barcelona en segunda posición, así que el equipo debe estar muy atento para no ser sorprendido como lo fue el equipo inglés”, afirmó Rivaldo.

“Por la forma en la que están jugando, con alegría, con unión en el vestuario y respetando mucho lo que pide el entrenador, se puede llegar lejos. El Barcelona está muy vivo en las tres competiciones y lo tiene todo para conquistar un nuevo triplete, declaró.