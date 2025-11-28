Rivaldo, exfutbolista del FC Barcelona, de 53 años: "Flick no puede seguir así"

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, ha mostrado su preocupación por los problemas defensivos del conjunto azulgrana, que ha encajado ocho goles en los últimos cuatro partidos disputados, con muestras de debilidad especialmente en el último choque en Champions League, donde los culés cayeron por 3-0. El brasileño considera que Flick debe revisar su sistema defensivo.

“Va a tener que hacer algún cambio. No puede seguir así. Está claro que algunas situaciones pueden ser responsabilidad del entrenador, pero otras son jugadas entrenadas que, en el partido, los jugadores no ejecutan bien. A veces falta comunicación entre los defensas o atención para no dejar a los delanteros en posición de finalizar. No siempre es culpa del entrenador; muchas veces los jugadores no asimilan lo trabajado”, ha empezado a analizar Rivaldo.

Lamine, marcado y previsible

El que fuera Balón de Oro en 1999 también ha expresado su opinión con respecto al partido de Lamine Yamal en Stamford Bridge, en un duelo en el que fue superado por su defensor y compañero de Selección, Marc Cucurella. Ahí Rivaldo también pone deberes a Flick al considerar que el entrenador debe buscar alternativas para que la estrella azulgrana pueda rendir mejor cuando no encuentra alternativas.

“Lamine no estuvo acertado al estar muy bien marcado. En situaciones así, creo que necesita tener más opciones dentro del campo, más variaciones en su juego. No puede actuar solo por la banda derecha, repitiendo siempre el mismo movimiento. Con todo el talento que tiene, es poco para él”, señaló el embajador de Betfair.

Y el exazulgrana insiste: “Cuando se enfrenta a un defensor que le conoce bien, como ocurrió en el campo del Chelsea, es más fácil anularle. Se quedó clavado en la banda derecha, sin moverse. El entrenador tiene que crearle alternativas: ponerle por el centro, por la izquierda, alternar roles… Así habría podido rendir más. Jugó mal porque estuvo limitado a un solo lado del campo, bien marcado y previsible”, insistió Rivaldo.

Vinicius, en la mesa de Mbappé

Rivaldo, ganador del Mundial en 2002 y subcampeón en 1998, ha opinado también acerca de la situación de Vinicius en el Real Madrid, y las suplencias que acumula ya en lo que va de temporada. En total suma cuatro, la más reciente, el partido de los blancos en el Martínez Valero ante el Elche.

“Vinicius está volviendo a ser ese jugador decisivo. Espero que siga hablando con el entrenador para mantener este nivel. Un jugador como él, no lo olvidemos ‘The Best’ a mejor jugador del Mundo por la FIFA en 2024, tiene que estar siempre en el campo. Ser sustituido con frecuencia molesta a cualquier futbolista de ese nivel. El entrenador debe dejarle jugar, igual que hace con Mbappé. Vinicius también debe mantenerse en el campo, salvo que esté realmente muy mal en un partido”, recomendó Rivaldo a Xabi Alonso.

Mejor, la antigua Champions

Por último, el embajador de Betfair se ha referido también al formato de la actual Champions League, mostrando su clara preferencia por el antiguo sistema de competición, un torneo que, en su actual formato, no se le está dando bien a los equipos españoles y sí a los ingleses, que suelen copar las ocho primeras posiciones de la tabla, las que dan derecho a jugar los octavos sin necesidad de fase previa de repesca.

“En mi opinión, el formato antiguo de la Champions League era mejor. Este año, además, los clubes grandes han entrado más concentrados desde el principio. Algunos todavía tienen dificultades, como el Benfica, pero la mayoría está bien encaminada para clasificarse. El año pasado, varios grandes fueron sorprendidos y acabaron enfrentándose a los primeros de grupo ya en octavos. Ahora están más atentos. Creo que todos los grandes se clasificarán, y el verdadero desafío comenzará en las eliminatorias”, concluyó Rivaldo.