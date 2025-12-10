Rivaldo, exfutbolista (53 años) se ofrece para regresar al Barça: “Si surge algo, estoy abierto a escuchar a los candidatos”

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, se ha mostrado predispuesto a regresar al club azulgrana, ahora que los azulgranas están a punto de entrar en año electoral. “Si en el futuro surge algo para mí, estoy abierto a escuchar a los candidatos. Si en el futuro tuviera la oportunidad de trabajar en un club como el Barcelona, la aceptaría, porque el Barcelona hizo mucho por mí cuando jugué allí. Tengo un cariño especial por ese club”, confesó el que fuera Balón de Oro en 1999.

Después de disputar 235 partidos de azulgrana y marcar 130 goles con su camiseta, Rivaldo cree que puede aportar su visión como ex futbolista a un proyecto que, como él mismo reconoce, abre los brazos a otras leyendas para prolongar su legado. “Me alegra ver a Belletti trabajando allí, a Deco también dentro del club. Me siento satisfecho al ver a exjugadores trabajando en la institución”, insiste. Dice Rivaldo que, por ahora, no se ha dado llamada alguna para participar de estos comicios, insiste en que “siempre estoy disponible”.

Piropos a Laporta: “Por mí no es problema si continuase”

En el análisis de la carrera electoral, el que fuera campeón del mundo en 2002 y subcampeón en 1998 cree que Laporta está haciendo las cosas bien. “Es verdad que yo vivo fuera y no sé todo lo que pasa allí. Si viviera en la ciudad o estuviera dentro del club, tendría más información. Hay que esperar un poco más para saber quiénes serán todos los candidatos, pero en mi opinión, Laporta está haciendo un buen trabajo. Después de la salida de Messi pasaron muchas cosas, y hoy ya se ve un club más fuerte, ya se ve al Barcelona soñando con ganar la Champions”, añadió el embajador de Betfair.

Rivaldo confiesa que mantiene un trato cordial con Laporta. “Nunca me dirigió como presidente, pero siempre que me he encontrado con él ha sido simpático conmigo. Por mí, no es ningún problema que continúe de presidente. Está haciendo un buen trabajo”, valoró Rivaldo.