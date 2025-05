El Rivaldo más crítico advierte: "No se puede perder contra el Madrid en casa"

El FC Barcelona encara uno de los momentos más determinantes de la temporada tras la dolorosa eliminación en semifinales de Champions League a manos del Inter de Milán recibiendo al Real Madrid. Una derrota que, según Rivaldo, leyenda azulgrana y embajador de Betfair, ve como una oportunidad para reivindicarse.

Para el brasileño, la fragilidad defensiva ha sido el gran problema del Barça en Europa. “El partido fue emocionante, pero hubo errores que no se pueden cometer en semifinales de la Champions, y que también se habían visto en otros partidos de esta temporada. No puede ser que un equipo como el Barcelona reciba cuatro goles en un mismo encuentro, como también ocurrió contra el Benfica y el Atlético de Madrid esta temporada. O que el Inter te haga siete en dos partidos. En algún momento podría pasar y pasó”.

Rivaldo no esconde su decepción por ver al conjunto azulgrana quedarse a las puertas de la final, una cita que no disputan desde hace una década. “Es una pérdida dolorosa y difícil. Son pequeños errores, pero esta vez no hubo forma de recuperarse. Se encajaron goles que no se deben encajar, especialmente en una semifinal. Yo tenía mucha esperanza de ver al Barça en la final, que no se juega desde hace diez años. Y también por Raphinha, para que siguiera soñando con el Balón de Oro. Aun así, creo que tiene opciones todavía, porque está haciendo una gran temporada”.

"Este Barça ganará muchos títulos"

A pesar del golpe, el exjugador se muestra optimista con el futuro inmediato del equipo. “Si se mantiene el bloque, este Barça ganará muchos títulos”, asegura. Una afirmación que apoya con una reflexión sobre el carácter de la plantilla: “Me siento orgulloso de que los jugadores hayan luchado y dado lo máximo en el campo. Hicieron una campaña espectacular. Es una pena que no hayan llegado a la final y hayan sido campeones jugando tan bien”.

La juventud de los futbolistas es otro factor que invita a la esperanza: “El equipo del Barcelona es muy joven, y el año que viene seguramente estará luchando otra vez, porque ya demostró que puede volver a ser ese Barcelona de antes, y ser fuerte durante muchos años, en gran parte por la edad de estos jugadores. Son jóvenes que juegan como si tuvieran mucha experiencia. Si este equipo se mantiene en el club durante algunos años, seguramente traerá títulos importantes, sobre todo la Champions, que la afición tanto desea, ya que no la ganan desde 2015”.

Pero antes de pensar en el futuro, toca mirar al presente. El Clásico de este domingo ante el Real Madrid se presenta como una oportunidad inmejorable para reponerse. Y Rivaldo no duda en señalar la importancia del duelo: “Lo que no puede pasar es caer en Champions y perder en casa contra el Madrid”.

"La motivación contra el Madrid sobra"

“Es algo muy bueno para los jugadores tener un partido como este para revertir la situación. Llega en el momento justo. Si fuera contra un equipo intermedio, creo que corrían riesgos, pero contra el Real Madrid, la motivación sobra. Es el momento de ponerse a trabajar porque ya no hay vuelta atrás. Lo que no puede pasar es ser eliminado de la Champions y perder contra el Real Madrid en casa. Por todo lo que han hecho los jugadores esta temporada, no merecen perder esta Liga, ni este partido contra el Real Madrid”.

El exdelantero también destaca la importancia de salir con máxima intensidad: “Los jugadores tienen que salir al 100%, porque es un partido que te da el título. Aunque no sea matemáticamente, ya te escapas con siete puntos y prácticamente eres campeón. Es algo muy bueno para los jugadores tener un partido como este para revertir la situación, mostrar que son grandes y que lo dieron todo contra el Inter”.

Para Rivaldo, el dolor de la eliminación puede ser combustible emocional para el Clásico. “Los primeros días duelen. Después, empiezan los entrenamientos, la charla del entrenador con los jugadores, que entienden que ya no hay nada más que hacer y que, por suerte, el próximo rival es el Real Madrid. Eso motiva”.