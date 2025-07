Rivaldo bendice a Lamine: “El '10' del Barça va a estar en muy buenas manos”

El cambio de dorsal del Lamine Yamal está generando una expectación solo propia de las grandes estrellas del fútbol. Aunque es un secreto a voces que el canterano del Barça lucirá el número '10' la próxima temporada, no se anunciará oficialmente hasta el día de su cumpleaños, el 13 de julio, por dese expreso del jugador. Sin embargo, Rivaldo, leyenda del FC Barcelona, ya se ha pronunciado al respecto de esta cuestión.

El brasileño, que también lució el dorsal '10' en su etapa en el conjunto azulgrana, asegura que se alegró mucho cuando se enteró de la noticia, sobre todo por "lo que ha conseguido en el Barcelona y en la selección española". Además, cree que Lamine Yamal es el jugador adecuado para asumir este número: "La camiseta 10 del Barça está en muy buenas manaos. Creo que se lo merece, porque este dorsal exige mucha responsabilidad, pero él tiene mucha personalidad", dice el embajador de Betfair.

En esta línea, Rivaldo defiende que la joven estrella formada en la Masia no notará la presión y el peso de portar la camiseta que han vestido jugadores históricos como Maradona, Romario, Ronaldinho, Messi o el propio Rivaldo: "Creo que a él no le va a suponer un problema, porque juega con una tranquilidad increíble y no parece tener la edad que tiene cuando lo ves en el campo. Yamal tiene la personalidad que se espera de un jugador de 25 o 26 años", declara el ex azulgrana.

El fichaje de Nico Williams

En otro orden de las cosas, el brasileño también ha hablado sobre el interés del FC Barcelona en el fichaje de Nico Williams. Precisamente, se prevé que el jugador del Athletic ocupe el hueco que Ansu Fati ha dejado en la plantilla, que a su vez ha dejado libre el dorsal '10'.

Rivaldo se ha mostrado muy partidario de incorporar al jugador navarro, pues cree que sería un refuerzo de lujo para luchar por todos los títulos: “Si se confirma el fichaje, será muy bueno. Creo que el plantel del Barça esta temporada ya tenía mucha calidad, pero cuando llega un jugador de este nivel, aumentan aún más las posibilidades de ganar todo, especialmente la Champions League, que es el gran objetivo del Barcelona", declara Rivaldo. Sin embargo, el brazuca es prudente: "Vamos a esperar y desear que realmente llegue al equipo la próxima temporada".

El Mundial de Clubes

Por último, el que fuera Balón de Oro en 1999 ha querido manifestarse también en torno al nuevo Mundial de Clubes que se está disputando en EEUU, crititicando la actitud de los equipos ya eliminados como el Manchester City o el Inter: "Aunque sea la primera vez con este formato, la competición es muy importante. En mi opinión, hubo clubes que no le dieron la debida importancia al torneo, y para ellos queda la lección, porque es un campeonato relevante", señala.

Uno de los ejemplos más claros para Rivaldo es el Porto. Según el brasileño, el equipo portugués afrontó el torneo con una actitud equivocada, sin valorar lo que estaba en juego. “Entraron pensando que el Mundial no era importante, pasaron vergüenza y ahora deben dar explicaciones a su afición”, critíca con dureza. Y añade: “Creo que si vuelven a participar, lo harán con otra mentalidad, entendiendo la importancia y el peso de esta competición, para no ser eliminados de una manera tan humillante como lo hicieron esta vez”.

Más allá de los clubes, Rivaldo puso el foco en los propios futbolistas, recordándoles su responsabilidad dentro del campo. “Los jugadores deben ser profesionales y jugar siempre con la máxima intensidad. Son contratados y pagados para buscar títulos para el club y para los aficionados, que quieren ver a su equipo ganarlo todo”.