⁠⁠Rivaldo: “El Barça puede soñar con el triplete”

Rivaldo, exjugador del FC Barcelona, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el conjunto azulgrana logre diez años después un triplete conquistando LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.

“Claro que se puede soñar con los tres títulos. A principios de temporada habría sido más difícil verlo, pero ahora el equipo está en un gran momento. En Liga hay cierta desventaja, y la semifinal contra el Atlético en Copa será complicada, pero el Barça tiene potencial para ganarlo todo”, afirmó en declaraciones para Betfair.

Raphinha, una de las claves

Que el brasileño mantenga el nivel mostrado esta temporada es una de las claves para que los culés puedan optar a todo. Es el líder del equipo con 39 contribuciones de gol en 35 partidos y el exjugador brasileño incluso lo ve con opciones de ganar el Balón de Oro, como hizo él en el 1999: "Ya está entre los mejores de Europa y si gana títulos con el Barça, tendrá más opciones. En algunas jugadas me veo reflejado en lo que yo hacía".

Además, destacó la personalidad de Raphinha, dejando claro que le recuerda a él: “Sí, creo que me recuerda un poco a mí, pero principalmente por su personalidad. En el campo es un jugador seguro, que ha entendido su rol y juega con confianza. El curso pasado tuvo momentos complicados, alternando banquillo y titularidad, pero ahora, con esa confianza, está feliz, cómodo y asumiendo su rol de capitán”.

El exjugador también destacó la figura de Lewandowski, al que ve en un gran momento. Aun así, no vería mal que el club le fichase un recambio teniendo en cuenta su edad y la exigencia del calendario: "Si existe la opción de firmar un gran refuerzo, puede ser fundamental para competiciones largas y con un calendario pesado. Tener un ‘9’ reserva es fundamental, porque pueden ocurrir cosas imprevistas. Imagina si Lewandowski se lesiona o se fatiga. Son muchos partidos. Hay que tener alternativas".

Un posible regreso de Guardiola

Rivaldo también opinó sobre la mala situación de Pep Guardiola en el Manchester City y la posibilidad de que algún día regrese al Barça. El brasileño no descarta que algún día haya un retorno de Pep al Camp Nou, siempre que se dieran las circunstancias: "Si el Barça no gana y Guardiola deja el City, un regreso a su amado club podría ser una posibilidad. Hay un fuerte vínculo y los aficionados culés lo adoran".

Asimismo, añadió que "Pep puede ir a cualquier gran equipo del mundo. Si algún día decide dejar el City, no le faltarán opciones. Creo que Pep estará reflexionando sobre su futuro, pensando en si ha llegado su fin de ciclo. Pero sobre la opción del Barça, Flick ahora lo está haciendo bien. Ese posible retorno no creo que se pueda dar hasta dentro de unos años".

Sobre Vinicius

Como es habitual, al exazulgrana también le preguntaron por Vinicius; esta vez sobre el implícito mensaje "Deja de llorar" que le mostraron los aficionados del City al desplegar una pancarta en su primera visita al Etihad tras el Balón de Oro ganado por Rodri. El extremo cuajó un gran partido y Rivaldo se mostró claro sobre esto: “Si intentaron desestabilizarlo, a los aficionados del City les salió el tiro por la culata. Aprenderán a no repetir algo así. El efecto fue el contrario. Vinicius, como me pasaba a mí, se motiva con estas cosas. No te intimida, al contrario”.