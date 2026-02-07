El 'rival' de Ter Stegen se pronuncia sobre su lesión

Marc-André Ter Stegen fue intervenido este viernes de su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le puede mantener alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses. Por tanto, su paso por el Girona para jugar el Mundial del 2026 habrá sido en vano y no podrá cumplir con su gran objetivo ya que se perfilaba como el portero titular de la selección alemana una vez que Manuel Neuer anunciara su retirada del equipo nacional.

La noticia ha sido un golpe duro incluso entre sus 'rivales' en el puesto. Oliver Baumann, de 35 años, se perfila ahora como el número 1 de Julian Nagelsmann para la Copa del Mundo. El meta del Hoffenheim se pronunció sobre el grave percance de Ter Stegen en declaraciones a RTL.

Baumann, un meta de gran experiencia, afirmó sentir "mucha pena" por lo que le está ocurriendo al portero cedido por el FC Barcelona al Girona. La noticia ha causado una gran conmoción en Alemania, donde se veía a Marc-André Ter Stegen como una de las esperanzas para optar al título en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Hoffenheim dejó claro lo mucho que le afectó la noticia. "Le escribí. Es lo correcto. No se lo desearía a nadie", dijo Baumann. Y continuó: "Cruzo los dedos para que se recupere pronto".

Solidaridad del mundo del fútbol

La lesión de Ter Stegen ha generado una empatía en el mundo del fútbol para un jugador de 33 años que está sufriendo un calvario de lesiones en los últimos tiempos.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

Con contrato en vigor hasta 2028 con la entidad azulgrana, su única intención actualmente es ponerse a punto y en verano ya tomará una decisión sobre su futuro.

En el FC Barcelona tiene plenamente asumido que le correspondería el papel de segundo guardameta detrás del intocable Joan Garcia. De todos modos, cualquier especulación queda ahora en otro plano ya que todas las partes están remando para que la recuperación vaya por el buen camino.