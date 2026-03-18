¿Quién sería el rival del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League?

El FC Barcelona pone rumbo a los cuartos de final de la Champions League. A pesar de llegar al Spotify Camp Nou con la eliminatoria abierta, el equipo azulgrana ha certificado su pase a la siguiente ronda de la competición con holgura, donde se podrá encontrar a dos rivales durísimos para pelear su billete a las semifinales.

El equipo de Hansi Flick no dudó en el momento de la verdad con un Lamine Yamal estelar. La estrella azulgrana puso la magia, Lewandowski los goles y Fermín y Raphinha la entrega. La mezcla ganadora terminó en una goleada de escándalo del FC Barcelona contra el Newcastle, que sucumbió en la segunda mitad después de resistir más de lo esperado en la primera parte.

Atlético o Tottenham, los rivales en cuartos

El Barça está en cuartos de final tras golear 7-2 al Newcastle. En la siguiente ronda de la competición se enfrentaría a dos posibles rivales: Atlético de Madrid o Tottenham. Los colchoneros vencieron por 5-2 a los ingleses en el Metropolitano, así que se espera que sean los vencedores de la eliminatoria y se citen con el FC Barcelona en cuartos de final. Solamente un milagro de los Spurs evitaría la catastrofe rojiblanca, que tiene pocos números de suceder viendo el estado de forma de sus rivales.

Los jugadores del Barça celebran uno de los goles / Valentí Enrich / SPO

Azulgranas y colchoneros se enfrentarían en cuartos como lo hicieron en 2016. En esa ocasión, los rojiblancos vencieron al FC Barcelona tras una vuelta en el Vicente Calderón muy reñida y que terminó con un penalti no pitado de Gabi por manos. Polémicas aparte, el Barça espera ser el vencedor en esta ocasión y cobrarse la venganza por aquella eliminatoria.