El ritual de Lamine Yamal que marca el final del Ramadán

El Ramadán dio comienzo la noche del 17 de febrero, con el primer día de ayuno el miércoles 18 y terminó este jueves 19 de marzo, según la luna nueva de Shawwal. En 2026, correspondiente al año 1447 hijri, muchos futbolistas han seguido esta tradición, uno de los cinco pilares fundamentales del islam.

Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior. A pesar del impacto que el ayuno puede tener en aspectos como la hidratación, la energía o la recuperación, estos jugadores adaptan sus rutinas de entrenamiento, descanso y alimentación para mantener su rendimiento. El Ramadán supone un reto físico y mental importante, pero también es un ejemplo de disciplina y compromiso que muchos futbolistas afrontan cada temporada sin que ello les impida rendir en la élite del fútbol mundial.

Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Arda Güler en el fútbol español, o Mohamed Salah, Sadio Mané o Karim Benzema en el fútbol internacional, han sabido compatibilizar sus exigencias deportivas con sus creencias religiosas.

También Lamine Yamal. Para mantener su rendimiento, el FC Barcelona le preparó un plan nutricional especial, incluyendo suplementos para hidratarse, levantándose a las 4 a.m. para comer. Los ayunos van desde el amanecer hasta el anochecer y es fard (obligatorio) a excepción de personas adultas con enfermedades crónicas, que estén viajando, embarazadas, en periodo de lactancia, diabéticas, o durante la menstruación.

El de Rocafonda, lo ha vivido con naturalidad, aunque nunca es una época sencilla para un futbolista profesional, pese a que este año no cae en períodos de mucha calor. El desgaste físico en plena temporada es enorme y los entrenamientos, así como los partidos de alta intensidad, requieren una preparación constante.

El Ramadán se termina bailando

Tal es la naturalidad que al finalizarlo, ha subido un video bailando en su salón de casa, como a él le gusta. Detrás, su primo Moha, mientras se reían del baile. Al internacional con la selección española le encanta bailar y estar con los suyos. También subir tiktoks, en la cuenta 'ryansbuss19', que se la abrió hace tiempo.

Durante el proceso, el de Mataró subió varias publicaciones celebrando la tradición, por ejemplo, rompiendo el ayuno junto a su familia. "Igual que en el Barça con la diferencia de que allí entreno y me voy a casa y aquí hay más actividades", comentó el joven futbolista. "Debo bajar con los medios, hacer anuncios...es diferente, pero me levanto a las 4.00 h. para beber agua y luego sigo la misma rutina de mis compañeros, excepto a la hora de comer", comentó en 2025.