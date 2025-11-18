Ritmo frenético para tener a punto el Camp Nou

A pocos días del esperado regreso del Barça a su estadio, las obras del Camp Nou avanzan con un ritmo frenético para que todo esté listo antes del duelo de este sábado frente al Athletic. El club y los operarios viven jornadas largas, rematando detalles que todavía separan el estadio de su puesta en escena definitiva.

Uno de los espacios que ya luce preparado es la histórica capilla situada en lo alto de la escalinata que conecta los vestuarios con el césped. Ese punto, tan cargado de tradición para los jugadores antes de pisar el campo, vuelve a estar operativo y completamente acondicionado.

Donde aún falta trabajo es en las zonas destinadas a la experiencia VIP. En especial, los asientos situados en el llamado Pitch Club Lounge, ubicado a la altura del centro del campo y con una panorámica directa hacia el túnel de vestuarios, un espacio que proporcionará una visión privilegiada del movimiento previo al inicio de los partidos.

Otra zona VIP en la que se sigue trabajando es la Pitch Row, ubicado a ras de césped, junto a los banquillos. Desde allí se accederá a salas exclusivas y a los servicios de restauración reservados para esta categoría de entradas.

Aunque los operarios avanzan sin pausa, estas áreas requieren todavía ajustes de instalación y acabado. La intención es que el grueso de la estructura esté operativo para el estreno, aunque algunos detalles de confort y acabado se irán completando durante las próximas semanas.

El sábado no solo marcará el regreso del equipo al Camp Nou; será también la primera puesta en escena de un estadio que empieza a mostrar su nueva imagen, aunque aún no definitiva. La primera prueba, el entrenamiento de puertas abiertas que se celebró hace algo más de una semana, salió con nota. Pero el gran reto será este sábado, ya con 45.000 personas en el estadio ante el Athletic tras recibir la licencia 1B.