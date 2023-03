Riqui Puig: "En Estados Unidos me valoran mucho"

El ex del FC Barcelona cree que el equipo de Xavi "tiene encarrilada la Liga y vamos a ver si llegamos a la final de Copa" No olvida su pasado: "Soy culé desde pequeño, soy socio"

Riqui Puig, jugador del Los Angeles Galaxy, ha asegurado en el programa Onze de TV3 que está "muy feliz" en Estados Unidos y que desea mucha suerte al FC Barcelona en la Liga, que tiene "muy bien encarrilada", y en la Copa del Rey espera que el equipo azulgrana "llegue a la final".

"Soy culé desde pequeño, soy socio, y este año, es verdad, hemos tenido mala suerte en Europa, pero tenemos la Liga bien encarrilada y vamos a ver si llegamos a la final de Copa. Estoy contento con el Barça y por los amigos que tengo allí. Y les deseo siempre lo mejor", ha asegurado el centrocampista de Matadepera.

Sobre su etapa en Estados Unidos, Riqui Puig ha comentado que "aquí me valoran mucho porque vengo de un club al que respetan mucho por ser uno de los mejores de Europa y eso ha hecho que llegara con otro estatus. Me he sentido muy arropado por todos los jugadores. He llegado con mucho respeto y humildad y siempre intento dar lo máximo".

En cuanto al futuro, Riqui Puig ha comentado que, de momento, piensa a corto plazo. "Estar aquí es una experiencia brutal, estoy aprendiendo mucho y físicamente me estoy poniendo más fuerte y aprovecho para dar las gracias a los Galaxy por el plan de trabajo que han hecho específico para mí. ¿El fututo? La verdad es que voy día a día, partido a partido, quiero devolver la confianza que me han dado a mí, algo que necesitaba cuando salí del Barcelona. A corto plazo estoy enfocado en ganar la Liga y ser uno de los mejores jugadores del campeonato".

Riqui Puig ha asegurado que está "muy contento" porque "cada mes o dos meses vienen a visitarme familiares y eso me hace muy feliz". El ex del Barça fichó por Los Angeles Galaxy en el verano de 2022. El equipo azulgrana se reservó un derecho de recompra y el 50% de una futura venta.