Riqui Puig: “En el Barça no tenía total confianza”

El exjugador azulgrana está “demostrando cómo juego y la idea que tengo” en sus primeros meses en Los Angeles Galaxy “A ver si podemos ganar la MLS. Tenemos un equipo espectacular que está respondiendo muy bien”, ha valorado sobre los ‘playoffs’

El periplo de Riqui Puig en Estados Unidos ha empezado muy bien. El exjugador del Barça está siendo indiscutible en Los Angeles Galaxy y ha sido clave en la clasificación del conjunto californiano para los ‘playoffs’ de la MLS. El centrocampista ha marcado tres goles y ha repartido dos asistencias en 10 apariciones con su nuevo equipo. En una rueda de prensa, el joven futbolista ha considerado que su buen rendimiento se debe a una cuestión de “confianza”.

“Un jugador con confianza siempre puede dar el 100%. En Barcelona no tenía total confianza. Aquí he tenido la suerte de encontrarme con Greg [Vanney], que ha confiado en mí, me ha puesto en los partidos y me ha dado continuidad, que a veces esto es lo más difícil. He podido demostrar cómo juego y la idea que tengo”, ha reflexionado sobre sus primeros meses en una MLS en la que “los partidos son muy box-to-box” y, por consiguiente, requieren mejores condiciones físicas.

En este sentido, Riqui Puig ha remarcado que “con el Barça siempre tienes el balón y eso hace que no tengas que correr tanto” para justificar que “al principio no estaba al 100%, pero ahora sí”. “Me costó estar bien físicamente, pero ahora estoy en perfectas condiciones”. “A ver si podemos ganar la MLS. Tenemos un equipo espectacular que está respondiendo muy bien. Hemos llegado hasta aquí y ahora solo falta finalizar las cosas bien”, ha finalizado sobre sus expectativas en los ‘playoffs’.