El rincón personal de Ferran Torres (26 años) en el Mediterráneo catalán: un oasis exclusivo repleto de historia natural y arquitectura

Las temporadas son larguísimas, y en año de Mundial todavía más. Para Ferran Torres, sin embargo, el torneo internacional por excelencia le ha servido para espantar fantasmas y convertirse en la figura del verano en España gracias a su gol en la final que permitió coser la segunda estrella sobre el escudo de la Selección Española.

Ahora, ya con la competición terminada, el de Foios está de vacaciones y buscará alejarse del ruido para poder cargar las pilas al máximo de cara a una próxima temporada que de buen seguro será intensa. Como persona nacida cerca del mar, Ferran busca descansar al lado de las olas y ha encontrado cerca de Barcelona un lugar ideal para el día a día.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

Se trata de la localidad de Gavà, un municipio a tan solo 20 minutos de la Ciudad Condal, en el Baix Llobregat. Es una ciudad repleta de historia que ofrece el mix perfecto entre quienes buscan vivir cerca de una gran ciudad europea, pero sin el ajetreo de las urbes de este calibre.

Además, la zona es una de las favoritas de los jugadores del Barça, ya que muchos de ellos han escogido Castelldefels, la localidad inmediatamente posterior, si tomamos la capital catalana como referencia.

Ferran Torres, en su casa de Gavá / Instagram

Más allá de lo evidente, su cercanía al Mediterráneo, Gavá está repleta de historia natural y arquitectónica. Cuenta con las Minas Prehistóricas de Gavà, que datan de hace 6.000 años, de la era neolítica, considerado uno de los conjuntos mineros más importantes de Europa.

Recientemente, se ha descubierto un importante número de nuevas bocas de mina y a lo largo de los años se han ido rescatando objetos abandonados en el tiempo de los habitantes de la época, como la Venus de Gavà -una figura elaborada con su mineral semiprecioso más común, la variscita- una riqueza que permitió a las minas ser declaradas Bien Cultural de Interés Nacional en 1996.

Venus de Gavà. / Ajuntament de Gavà

Además, cuenta con el Castillo de Eramprunyà, una construcción levantada en el siglo X que es uno de los emblemas de la ciudad. Más recientemente se diseñó uno de los mejores paseos marítimos del país, premio FAD de Arquitectura Exterior en 1995, gracias a su capacidad de respetar el entorno natural de la playa, con las dunas características.

Dos gorriones en una rama. / Pixabay

Finalmente, Gavà está rodeada de naturaleza con la Zona de Especial Protección para las Aves y el Parque Natural del Garraf, lugar predilecto de senderistas y excursionistas. Y algo importante para los futbolistas azulgranas, a menos de 15 kilómetros de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tan solo unos 20 minutos en coche.