El rincón de Lamine para celebrar el 'hattrick' y romper el ayuno del Ramadán

Qué tarde nos regaló Lamine Yamal. Exhibición sensacional del '10', que cuajó, seguramente, su mejor partido de lo que va de temporada. Ya no tanto por el hattrick (que también), sino por la sensación de divertirse y de dar espectáculo a los más de 44.000 espectadores que tuvieron la suerte de acercarse al Spotify Camp Nou y presenciar in situ el recital del de Rocafonda.

Con apenas 18 años, de Lamine se espera muchísimo. Demasiado. Las expectativas con este adolescente son altísimas y eso, a veces, hace que seamos injustos y olvidemos lo que es. Un jugador que todavía está en edad juvenil.

El genio, máximo goleador del Barça

Lamine marcó de todos los colores y, sobre todo, demostró que definiendo también es un genio. Son ya 18 goles oficiales este curso (el máximo anotador del equipo de Flick). Y ante el Villarreal marcó una obra de arte en especial tras dos quiebros deliciosos y con un remate a la escuadra de Luiz Junior...puro caviar.

Lamine Yamal remacha su segundo gol en el Barça-Villarreal de LaLiga 2025/26 / Gorka Urresola Elvira

Hay que recordar, a todo esto, que el chico está en pleno Ramadán. Y eso significa respetar un riguroso ayuno desde que amanece hasta que se pone el sol. Y eso conlleva a que jugando a las 16:15 el mataronense no almorzó junto a sus compañeros y llevaba desde las 6am aproximadamente sin poder engullir sólido.

Tras su gran actuación, el '10' decidió rodearse de los suyos y celebrar su primer 'hattrick' con el Barça y romper el ayuno del día en uno de sus enclaves gastronómicos favoritos: el Restaurante Gaudim.

Gaudim, un clásico para Lamine y su gente

Gaudim se encuentra en pleno corazón de Barcelona y es regentado por el chef Semi, quien es especialmente sensible con casos como el de Lamine. Él también es musulmán y ofrece todo tipo de ágapes aptos para la relgión islámica (y todo tipo de comidas, vaya).

Lamine escogió Gaudim para romper el ayuno de la jornada y estejar con su gente que es "feliz", como el mismo dijo tras el encuentro en varios medios de comunicación. El '10' ha recuperado la sonrisa y esa es la mejor noticia posible para el Barça. En Gaudim Lamine disfrutó de sus platos favoritos, con moderación, y pasó una gran velada.

Imagen panorámica del Gaudim recién remodelado / Gorka Urresola

En el corazón de Barcelona

El restaurante barcelonés, que visitamos en SPORT recientemente, es también un santuario para todos los amantes del fútbol. Tiene reliquias como camisetas de Maradona, Van Basten o Messi firmadas, botas de fútbol de futbolistas míticos y camisetas dedicadas de un sinfín de barcelonistas. Pocos tan culés como Semi...