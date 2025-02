El 'rincón' gastronómico de Lamine y Flick: "Piden cosas muy sencillas"

La oferta culinaria en Barcelona es tan amplia y 'feroz' que es muy muy difícil abrir un local y hacerte hueco entre las preferencias de los habitantes de la Ciudad Condal. Propuestas exóticas, veganas, unas más sofisticadas otras más sencillas. Lo que está claro es que el restaurante Gaudim sí ha logrado establecerse como una alternativa firme, de calidad y de moda entre los barceloneses. Tanto entre el público más mundano como entre la plantilla del FC Barcelona.

Es frecuente ver entre sus paredes a Lamine Yamal junto a su entorno degustando algunas de sus especialidades como el sashimi de pez limón, las minihamburguesas, las anguilas, la carne de Wagyu, la caballa. Una carta extensa y con productos de primera calidad en un local que nació en 2013 y en el que Semi (el propietario) trabaja junto a su mujer y otros trabajadores de máxima confianza para ofrecer una experiencia completa.

Lamine Yamal, junto a Semi, propietario de Gaudim / Instagram

UN SANTUARIO CULÉ

Semi tiene un 'santuario' verdaderamente impresionante con camisetas de fútbol firmadas del propio Lamine, de Messi, de Pau Víctor, de Lewandowski, de Ansu Fati, de Iniesta, de Ilias Akhomach, una de Cruyff en el Ajax. "Ya aquí solo están expuestas un 20% de las que tengo", nos dice Semi. Se guarda 'artillería pesada' porque tiene miedo a que se las roben. "Hay una reliquia de Maradona del Mundial del '86...Si puedo, en el futuro quiero poner un cristal blindado para poder exponerlas todas".

Semi posa en su restaurante en Carrer Aragó / Ferrándiz

¿Por qué se ha vuelto una de las mecas de los futbolistas del Barça y otros de primer nivel? "Bueno, nosotros somos un restaurante sencillo, lejos de los lujos y los reservados. Los futbolistas vienen aquí y se sientan con el resto de gente, ya lo saben. Suelen traerme camisetas u otros objetos, yo no les pido nada. Estoy muy agradecido".

Flick ha venido varias veces con su staff, es un enamorado de Barcelona

También es un destino habitual de Hansi Flick y su staff: "Han venido varias veces. A Hansi le gusta comer bien, está enamorado de Barcelona". Sobre las preferencias de Lamine cuando acude a su restaurante, Semi asegura que "es muy sencillo, no suelen pedir cosas muy elaboradas. Ni salsas ni nada por el estilo. La última vez, por ejemplo, me pidió una sopa con fideos. A veces verduras. Todo muy sano, la verdad. Ah, y nada de alcohol. Y tampoco pide nunca postre".

Semi, entrevistado por SPORT en su santuario / Ferrándiz

"En Gaudim ofrecemos productos de calidad. Nuestros platos estrella son los canelones de Wagyu, diferentes a los tradicionales, la anguila, los arroces. Ni yo ni mis cocineros sabíamos hacer arroz. Pero aquí en Barcelona es un plato sagrado. Mi suegra y mi mujer me enseñaron", aclara Semi, quien añade que "me decidí por Gaudim porque salieron muchos nombres y opciones y me gustaba cómo sonaba y el mensaje. Al final, quiero que la gente venga a disfrutar (gaudim es disfrutemos en catalán).

Semi, de origen turco y musulmán, ha conectado especialmente con futbolistas que profesan esa misma religión como Ansu, Lamine o Ilias Akhomach, "un buen amigo" al que, confiesa, lloró "cuando se lesionó de forma tan grave hace poco". De esta forma, al preparar la carne al estilo 'halal' atrae también a futbolistas y público musulmán, que solo la comen bajo este rito.