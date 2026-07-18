El rincón familiar de Lamine Yamal es un barrio de 11.000 habitantes en Catalunya: "Como te dice tu padre, los pies siempre en el suelo"

España ya está en la final del Mundial después de ganarle en semifinales a Francia, la que era la favorita del mundial. Además, el pasado 13 de julio de 2026 Lamine Yamal cumplió 19 años en plena concentración acompañado de su equipo.

Cada gol suyo termina igual: las manos formando 304, un gesto que ya no pertenece solo al jugador, sino a un barrio entero. En Rocafonda, donde se crió, esos números están pintados en muros, cosidos en camisetas y tatuados en la memoria de 11.000 vecinos que llevan dos años viendo a los niños teñirse el pelo de rubio para imitarlo.

No es publicidad ni estrategia de marca. Es un código postal, 08304, convertido en identidad. Su padre, Mounir, ya lo usaba en Instagram antes de que Lamine debutara con el Barça; el hijo simplemente heredó la reivindicación y la llevó a los estadios más grandes del planeta.

El barrio que explica al jugador

Rocafonda nació a finales de los años 60 para acoger migración interior española y, desde los 90, recibió una segunda ola llegada del Magreb, que hoy representa casi la mitad de sus habitantes. El resultado es un barrio de bloques con balcones blancos, calles en cuadrícula y una mezcla de idiomas y comercios: carteles en árabe junto a bares de toda la vida, una convivencia que define la esencia del lugar.

El corazón del barrio es el Parque Rocafonda, donde Lamine, con cuatro años, vio a su padre y a su primo jugar por primera vez. "Fue el primer momento en el que vi una pelota y me enamoré de ella", ha contado. A pocos metros, la cancha de cemento frente al taller Món Motos sigue llena de niños que aprenden a regatear como él, algunos con 'Lamine Yamal' en la espalda.

El restaurante El Cordobés guarda una camiseta firmada del jugador como si fuera un santo local. La barbería de la calle Pablo Picasso multiplicó clientes tras la final de Copa: los chavales piden "el corte de Lamine". Y en una panadería del barrio hay un mural con las tres banderas que él lleva en las botas, España, Marruecos y Guinea Ecuatorial, las tres identidades de un chico nacido en Esplugues pero hecho en estas calles.

Grafiti mural dedicado al jugador mataronense del FC Barcelona / Alejandro Garcia / EFE

Un grafiti lo resume: "En Rocafonda, más Lamine Yamals y menos desahucios."

Mataró, una ciudad con historia industrial y memoria romana

Quien solo pisa Rocafonda se pierde una ciudad con pasado industrial profundo. Mataró, capital del Maresme, fue destino de la primera línea de ferrocarril de la península (Barcelona-Mataró, 1848) y la primera ciudad española con alumbrado eléctrico (1859). Bajo el centro urbano sobreviven las termas romanas de Can Xammar, restos de la antigua Iluro del siglo I a.C., visitables y complementados por el Museu de Mataró.

R1 Mataró / Sandra Román / EPC

La ciudad ofrece paseo marítimo, playa urbana y acceso a una comarca de fresas y flores, con pueblos como Arenys de Mar o Canet de Mar, este último con arquitectura modernista de Domènech i Montaner.

Desde Barcelona, Mataró está a 40 minutos en la línea R1 de Rodalies. Rocafonda queda a 20-25 minutos a pie desde la estación, un recorrido que muestra cómo cambia la ciudad de barrio en barrio.

Cómo visitar el "304"

Una visita con sentido combina dos escalas: Por la mañana, Parque Rocafonda, la cancha de cemento, El Cordobés y las calles del "304". Por la tarde, Can Xammar, el centro histórico y el paseo marítimo.

La mejor época depende del plan: primavera para las fresas del Maresme, verano para la playa. Pero para conocer Rocafonda cualquier momento funciona: el barrio no vive de la temporada turística, sino de su gente.