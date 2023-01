Rijkaard rompe su silencio por Messi

Frank Rijkaard hizo una excepción y concedió una entrevista en la que habló de su alegría por el éxito de Messi en el Mundial El técnico admitió que animó a su ex jugador "como un cachorro" y que siente algo "especial" por el crack al que hizo debutar con el Barça

Frank Rijkaard vive retirado desde el 2014 cuando acabó su aventura como seleccionador de Arabia Saudí. El técnico se ha apartado de los focos, pero rompió su silencio para 'Helden Magazine' con motivo de la consecución de la Copa del Mundo por parte de Leo Messi.

El neerlandés confesó que “tampoco es que las lágrimas rodaran por mis mejillas después de la final de la Copa del Mundo, pero pude animar como un cachorro porque Messi lo había logrado. También es único, ¿no? Estuve viendo la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia principalmente como seguidor de Messi. Creo que obtuvo lo que se merecía”.

Rijkaard explicó una anécdota reciente con Leo que hizo que su vínculo se estrechara, más allá de haberlo hecho debutar como profesional con el FC Barcelona: "Mi hijo Santi tenía muchas ganas de ver un partido del Barcelona. Yo no era muy aficionado a los estadios en ese momento. Conseguí las entradas a través del delegado del equipo, Carles Naval. Carles dijo: 'Entonces ven a un entrenamiento'. Messi fue súper agradable y accesible. Nos abrazamos y nos hicimos fotos. Eso fue, por supuesto, especialmente divertido para mi hijo. Cuando volví a encontrarme con Messi después de mucho tiempo, me hizo sentir algo especial. Se ha convertido en la gran estrella que todo el mundo del fútbol está mirando con la boca abierta”.

Discreción

El ex míster barcelonista explicó los motivos porque su presencia en los medios es muy esporádica: “No soy muy fan de dar entrevistas. Tampoco me gustan mucho las cámaras que me apuntan. Pero estas son cosas que me siento obligado a hacer de vez en cuando. Por cierto, 'obligatorio' no es la palabra adecuada. Porque al igual que Johan, también hago las cosas con el corazón, de lo contrario, realmente no lo haría”.

Rijkaard se definió como un personaje poco convencional en el mundo del fútbol. “En realidad, soy un poco extraño. Puede que lo haya logrado como jugador de fútbol, pero eso no era del todo obvio porque tengo un carácter complicado. No me gusta mucho el foco de atención. Siempre me cuesta estar de pie en medio de una habitación, prefiero estar de pie con la espalda contra la pared. Eso es lo que soy. Me siento muy bien con ese papel en el refugio”.

A sus 60 años su vuelta a los banquillos está descartada. aunque Rijkaard señaló que podría acceder a ejercer de asesor "si me lo pide alguien que esté muy cerca de mi corazón. Pero lo haría entre bastidores y preferiría que nadie lo supiera. Si alguien quiere preguntar algo, estoy abierto a ello. Me gusta decir de manera abierta y honesta cómo veo las cosas cuando me preguntan al respecto. No voy a buscarlo, alguien tendrá que venir a mí".