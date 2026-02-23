El rifirrafe entre Marcelo y Ronaldinho durante el partido de leyendas entre el Barça y el Real Madrid

Nuevo Clásico de Leyendas. Por primera vez en Los Ángeles (Estados Unidos) se enfrentaron los veteranos del FC Barcelona y del Real Madrid en un emocionante partido que terminó con empate 1-1 en el BMO Stadium. Los protagonistas de los tantos fueron Saviola y David Barral.

El Barça Legends se adelantó gracias a una gran jugada de Ronaldinho, uno de los mayores atractivos del encuentro en el BMO Stadium y el futbolista más aplaudido por los asistentes. El brasileño filtró un pase al espacio para Jonathan Soriano, quien no dudó en ceder a Saviola, y este remató con precisión al fondo de la red

El partido estuvo dominado por el conjunto azulgrana, aunque en la segunda mitad se igualaron las fuerzas y el Real Madrid Leyendas igualó el encuentro tras una diana de David Barral.

Después del tanto del conjunto blanco, ambos equipos tuvieron ocasiones, pero ninguno de ellos las materializó.

El encuentro dejó momentos inolvidables que recordaron que las rivalidades siguen vigentes a pesar de la edad. En una jugada, Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce.

El rifirrafe surgió a raíz de una jugada en la que el lateral brasileño intentaba sacar rápidamente una falta desde su propio campo, pero Ronaldinho apareció por detrás y lo empujó de manera juguetona, impidiéndole ejecutar el saque rápido.

La reacción de Marcelo fue inmediata, pues se dejó caer de manera aparatosa. Después de estar unos instantes estirado sobre el césped del BMO Stadium, el veterano del Real Madrid se levantó para darle un cariñoso abrazo al extremo brasileño.

La acción quedó en una broma ya que ambos se rieron del empujón mientras las gradas del estadio estallaban en aplausos.