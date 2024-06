El "riesgo" con Frenkie de Jong

Sorprendieron, en cierta forma, las palabras de Frenkie de Jong ya en el marco de la concentración de los Países Bajos previa a la Eurocopa de Alemania. El neerlandés viene de sufrir la tercera lesión de su tobillo derecho. La primera fue el 23 de septiembre. Tiene afectada la sindesmosis. Estuvo más de dos meses en el dique seco. No lo sabía, pero ahí empezaba su particular infierno en una zona muy delicada.

La última recaída del tobillo la sufrió en el Santiago Bernabéu en el clásico tras un encontronazo durísimo con Fede Valverde. Desde entonces, el neerlandés ha estado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper recuperándose pensando en llegar a la Eurocopa. De hecho, el centrocampista estuvo charlando con el nuevo entrenador del Barça Hansi Flick durante la visita de este último para firmar y conocer las instalaciones.

Desde el seno del club, lógicamente, se hubiera preferido que Frenkie descansara y se dedicara estas semanas a terminar de afinar del tobillo y se incorporase a la pretemporada sin asumir riesgos. Pero el jugador ha preferido acudir a la llamada de Ronald Koeman y ayudar a su selección en una competición en la que hay expectativas altas.

ASUMIR RIESGOS

"¿Si soy una persona que toma riesgos? Sí que lo hago, también lo hice en el pasado. Siempre asumes ciertos riesgos cuando vuelves de la lesión. Es evidente que este año he tenido tres lesiones en el mismo tobillo... pero no me arrepiento de tomar el riesgo, no debería convertirse en una lesión crónica. No voy a entrar en detalles pero el tobillo debería estar bien", ha comentado el ex del Ajax en una entrevista para 'NOS'.

De Jong seguirá sigue su recuperación en tierras holandesas y se incorporará con el grupo cuando lo estimen oportuno los servicios médicos. Veremos cómo va de sensaciones.

EL TEJIDO, DESGASTADO

En una entrevista de hace un par de semanas en SPORT con el osteópata y podólogo Alejandro Bayo ya evaluamos un poco los riesgos que asume Frenkie tras tres recaídas en un espacio tan corto de tiempo. "Evidentemente, el tejido cura, cicatriza. Pero claro, con tanto lesión tan recurrente el proceso de cicatrización o la calidad de la cicatrización se tiene que ir viendo con los servicios médicos. Viendo cómo está la calidad de ese ligamento. Al final, es un tejido que si se rompe, se rompe, se rompe, puede que no se cure como se tiene que curar y quede debilitado", nos contaba Bayo.

Frenkie de Jong se lamenta tras su lesión en el clásico / EFE

"Pero más que la debilidad que pueda quedar ese ligamento, el jugador tener la confianza en ese pie para hacer una entrada como tiene que entrar y estar confiado al 100% en ese pie. Es la lesión mental que te queda ahí en el sistema nervioso en el pensamiento de decir si pongo el pie de una manera o de otra el pie me va a sufrir. Son muchas lesiones en la misma zona en poco tiempo", añade respecto a ese temor que se genera en el jugador.

En cualquier caso, desde el club se seguirá con lupa la evolución de un jugador con el que cuenta Hansi Flick. Frenkie quiere seguir de azulgrana a pesar de que su nombre, como en los últimos dos veranos, apunte a una de las posibles ventas para hacer caja en el Barça.