Ningún riesgo con Dani Olmo

Llega el tramo decisivo de la temporada, aquel en el que se deciden los títulos, y Hansi Flick quiere tener a sus jugadores al cien por cien. Marc Bernal, Casadó y Ter Stegen siguen lesionados, aunque el portero alemán puede volver antes de que finalice el curso. Recientemente, ha recuperado a Andreas Christensen y próximamente podrá contar con Dani Olmo.

El egarense se lesionó ante Osasuna el pasado 27 de marzo. Anotó un gol pero tuvo que dejar el terreno de juego a la media hora por unos problemas en el aductor de la pierna derecha. Este jueves, tras la goleada en Champions ante el Borussia Dortmund, Olmo ha vuelto a entrenarse con el grupo, aunque su regreso al equipo se producirá poco a poco y sin correr ningún riesgo.

No está previsto que forme parte de la lista de convocados para jugar el sábado en Leganés y no se arriesgará con él en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund. La idea es que estuviera listo para ese encuentro, pero el contundente resultado obtenido por los de Flick en la ida hace que no sea necesario su concurso. Solo tendrá minutos si las sensaciones del egarense son buenas.

La idea es que Olmo sí sume minutos en el partido liguero del sábado 19 de abril ante el Celta. Serán importantes para ir cogiendo ritmo de cara a la final de la Copa del Rey que jugará el Barça una semana más tarde ante el Real Madrid en el estadio de La Cartuja. De hecho, días antes podrá tener también minutos en el partido contra el Mallorca.

El de Terrassa es un jugador importante para Flick jugando cerca del área rival para suministrar de balones a los delanteros y también para definir él. Suma 28 partidos, con ocho goles y cinco asistencias, pero ha sufrido tres lesiones musculares desde su llegada al Barça el pasado verano. Es por ello que no se correrá ningún riesgo con él en los próximos días para que esté al cien por cien en la final de la Copa del Rey.