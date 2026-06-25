Se ríen de Lewandowski en Turquía: "Si le fichamos, traigamos también a Quaresma y juego incluso yo perdiendo unos kilos"

El exentrenador del Beşiktaş, Sergen Yalçın, ha generado ruido mediático con unas picantes declaraciones que han corrido como la pólvora en Turquía. El técnico de 53 años, siempre directo en sus intervenciones, ha hablado en el canal de YouTube KAFA Sports de dos nombres propios de gran peso: Robert Lewandowski y Arda Turan.

El delantero polaco, quien está a punto de recalar en el Chicago Fire tras finalizar contrato con el FC Barcelona, llegó a sonar en su momento para diversos clubes turcos, como el propio Besiktas. En este contexto, Yalçın se ha "reído" de él bromeando sarcásticamente sobre su posible fichaje.

Lewandowski celebra un gol contra Osasuna / Europa Press

"Yo no ficho jugadores de 40 años"

Durante la conversación, Yalçın explicó que el delantero polaco llegó a estar sobre la mesa en su etapa en los banquillos, aunque finalmente no dio luz verde a la operación: “Si fichábamos a Lewandowski, entonces traigamos también a Quaresma y que juegue yo también… incluso perdería unos kilos y saldría al campo”, bromeó el técnico, provocando las risas en el programa junto al periodista Candaş Tolga Işık.

Más allá del tono distendido, el exentrenador del Beşiktaş confirmó que no se trataba de una cuestión de nivel, sino de planificación deportiva. “No ficho jugadores de casi 40 años. No encajaba en el sistema que queríamos construir. Si vas a hacer una inversión así, prefiero perfiles como Lukaku o Sörloth”, explicó.

Yalçın también recordó las cifras que rodeaban aquel tipo de operaciones: “Hablábamos de 15 millones de euros de prima y 12 millones por temporada. Ahora cada uno puede juzgar si fue una buena decisión o no”, añadió.

Arda Turan, entrenador del Shakhtar Donetsk / Art Service

Mensaje a Arda Turan: “No vengas a Turquía”

Yalçın también se dirigió a Arda Turan, actual técnico del Shakhtar Donetsk y exjugador del Barça, tras su gran temporada en Ucrania: “Arda Turan, mi consejo es claro: no vengas a Turquía. Tiene el ADN de Atlético de Madrid y Barcelona, puede entrenar en grandes equipos de Europa. Ojalá vaya a un buen destino y represente bien a nuestro país”, señaló.

El técnico fue más allá al analizar el entorno del fútbol turco: “Turquía es un entorno caótico para los entrenadores. Mi recomendación es mantenerse lejos. Ya hemos visto lo que ocurre aquí, no hace falta añadir más”, sentenció.