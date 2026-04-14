Ricardo Sierra, periodista, sobre la posible remontada del Barça: "Si anotas a la media hora y no sucede nada extraño..."

El Barça cree en la remontada. Los de Hansi Flick confían en darle la vuelta a la eliminatoria para poder estar en las semifinales de la Champions. No será nada fácil. Ni las estadísticas 'históricas' velan a favor del Barça, por lo que hace a las eliminatorias del Cholo Simeone en casa, ni el resultado tampoco.

El 0-2 de la ida hizo mucho daño, aunque despertó una especie de fe en el vestuario azulgrana que se ha ido retroalimentando en el paso de las horas. La afición también cree en darle la vuelta a la situación, aunque el equipo tendrá que hacer las cosas muy bien desde un inicio. Flick saldrá con todo, con la posible vuelta de Frenkie de Jong al once, aunque sin Cubarsí, expulsado en el partido de ida.

Marcar un gol rápido

Marcar un gol rápido puede ser el punto de inflexión que necesita el FC Barcelona para reengancharse a la eliminatoria. Si los azulgrana logran adelantarse en la primera media hora ante Musso, el partido puede cambiar por completo, generando dudas en el rival y alimentando una remontada que pasaría de improbable a totalmente plausible.

En un primer momento, la idea parecía clara: remar, lanzarse al ataque, generar ocasiones y buscar un gol tempranero que encendiera la eliminatoria. La urgencia invitaba a un planteamiento agresivo y casi descontrolado.

"Al principio pensaba, lo que necesitas es el caos. Necesitas ir con todo desde el principio, prácticamente de manera alocada...", considera el periodista de Movistar +, Ricardo Sierra, que analizó en Radio Marca las claves de la eliminatoria. Considera que si el Barça mantiene el órden, puede encontrar la portería de Musso rápidamente y meterse de lleno en el partido.

Lamine Yamal of FC Barcelona and Matteo Ruggeri of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 08/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Pero luego pensé, si tienes un 0-0, te mantienes con cierto orden y marcas un gol, ya estás metido en la eliminatoria. En un escenario normal, el Barça siempre marca. Si anotas en la media hora y no sucede nada extraño, penaltis raros... el Barça estaría en la remontada", concluyó. Sin embargo, una reflexión más pausada sugiere otro camino. Mantener el orden, evitar errores y confiar en que el gol llegará puede ser clave.

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Si el Barça marca en la primera media hora y no ocurren imprevistos, el escenario cambiaría por completo y la remontada sería posible.