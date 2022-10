Riad repite como sede de la Supercopa de España

Por tercer año consecutivo la Supercopa se jugará en Arabia Saudí en formato de 'Final Four' Barça - Betis y Madrid - Valencia son las semifinales que se disputarán los días 11 y 12 de enero, con el orden aún por confirmar

Riad, capital de Arabia Saudí, será otra vez la sede de la próxima edición de la Supercopa de España 2023, que se celebrará del 11 al 15 de enero repitiendo el formato de 'Final Four' disputado en las dos últimas temporadas.

Barça - Betis y Madrid - Valencia serán las semifinales que se disputarán los días 11 y 12 de enero, con el orden aún por confirmar. Tanto estos dos encuentros, como la final, se disputarán en el estadio King Fahd de Riad, un escenario espectacular con capacidad para más de 60.000 espectadores.

Tras la primera edición celebrada en el año 2020, la competición se celebrará por tercer año en Arabia Saudí. El Barça tendrá en la Supercopa la primera oportunidad para conquistar un título esta temporada, además de ser una gran excusa para despejar todos los fantasmas creados nuevamente en la Champions. Un Barça que desde hace cuatro años, no conquista el título de Supercopa. De hecho, desde la implementación del formato Final Four, los azulgranas no han pasado de semifinales.

El Madrid por su parte, es el único que sabe lo que es levantar el título en tierras asiáticas, tras coronarse ante Atlético y Athletic Club respectivamente. La temporada pasada, los blancos apearon al Barça en la prórroga de las semifinales. Un Clásico que este año solo se podría repetir en la final.