La RFEF aprueba jugar el Villarreal-Barça en EE.UU.

Si no hay marcha atrás por parte de la UEFA y la FIFA, el Villarreal - FC Barcelona de la jornada 17ª del campeonato de LaLiga de la temporada 2025/26 se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami en el que será, de manera oficial, el primer partido oficial de la competición fuera de territorio español.

Tras un debate en la sesión de este lunes de la Junta de la Real Federación Española de Fútbol, se ha dado el visto bueno a la propuesta y ha elevado al máximo organismo de fútbol europeo la petición para que, posteriormente la FIFA, confirme de manera defintiva la celebración del partido en tierras estadunidenses el próximo 20 de diciembre antes del parón navideño.

Proyecto de Tebas

El proyecto de jugar un partido de LaLiga en Estados Unidos era una de las máximas prioridades de Javier Tebas y su equipo en un intento de internacionalizar más la competición, con la intención de que en dicho encuentro pudiera participar, por lo menos, uno de los grandes del campeonato:

"Tenemos un compromiso de jugar algún día en Miami. Ya en su día hablamos de involucrar a equipos importantes, o ver un partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Vamos a ver lo que nos permite hacer el calendario, pero la idea es traer a un gran club. Está claro que, viendo las relaciones con unos y otros, la predisposición... sería más fácil el Barça que el Real Madrid", aseguró Tebas.

La propuesta de Tebas la recogió el FC Barcelona sin pestañear ante la oportunidad de un hecho histórico. Así lo confirmó el presidente del club Joan Laporta en una entrevista a la CNN americana, dando a entender que el club azulgrana estaba "a disposición" de la idea de la patronal:

"Estamos abiertos y disponibles. Nos encanta ir a Estados Unidos cada año: nos sentimos queridos, respetados como club, tenemos muchos fans allí. Jugar LaLiga allí sería interesante", dijo el máximo mandatario culé. "Sé que el presidente de LaLiga está muy dispuesto a celebrar ese partido oficial en USA. Para nosotros sería un gran honor participar en este evento, que a la vez que un partido oficial de LaLiga sería un gran acontecimiento en Estados Unidos".

Los otros intentos

Esta no es la primera vez que se intenta llevar un partido de la Liga a Estados Unidos. En 2018 se propuso disputar un partido fuera de España, pero la Federación presidida por Rubiales se negó. Sin embargo, el objetivo desde entonces era claro: llevar un encuentro al otro lado del charco.

En octubre de 2024, Tebas pretendió, entonces, que el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se disputó a finales de diciembre, se llevase a Miami, pero esta idea se tuvo que posponer para 2025 por las circumstancias propiciadas por la Dana en Valencia.