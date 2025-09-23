La RFEF aclara por qué el gol de Olmo con un espontáneo fue legal

El FC Barcelona sumó la cuarta victoria de la temporada frente al Getafe por 3-0, gracias a un doblete de Ferran Torres y un gol de Dani Olmo. Durante el tercer tanto de la noche, el del egarense, simultáneamente saltó un espontáneo al césped del Estadi Johan Cruyff ondeando la bandera de Palestina. La RFEF ha aclarado en un vídeo explicativo por qué esta diana fue legal y subió correctamente al marcador.

Se trata de una situación muy poco habitual, pero el reglamento indica que si un agente externo entra al terreno de juego, el árbitro deberá detener el juego únicamente si esa persona interfiere en la jugada. Además, deberá obligarla a salir del terreno en cuanto el juego se interrumpa.

En este caso, el espontáneo no interfirió en la acción, puesto que recorrió la zona defensiva del Barça, mientras el balón estaba en el área del Getafe: asistencia de Marcus Rashford y remate de primeras entrando de segunda línea de Dani Olmo para cerrar el marcador.

De esta manera, el equipo que dirige Hansi Flick sumó tres puntos que le permitieron seguir la estela del Real Madrid, único equipo invicto de la competición. Los blaugranas terminaron la jornada con 13 puntos, dos menos que el cuadro de Xabi Alonso, que suma un pleno al cinco en victorias con 15 puntos.