Aunque con un día de retraso, los Reyes llegan a Barbastro este domingo. No serán Melchor, Gaspar y Baltasar y sí Xavi Hernández y sus jugadores los que llevarán la ilusión a la capital del Somontano. Sus 16.000 habitantes esperan este día desde que el equipo de la localidad, que juega en Segunda RFEF, quedó emparejado con el FC Barcelona en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No se habla de otra cosa en Barbastro desde entonces.

“A mis nietos les podré explicar que cuando el Barbastro jugó contra el Barça, yo era el presidente”, decía el pasado jueves a SPORT Rafael Torres, que ha trabajado a destajo en las últimas semanas junto a su directiva para que todo salga perfecto este domingo. “Los últimos días han sido una locura. Las entradas que se pusieron a la venta se agotaron en horas, entra mucha gente a la sede preguntando, también a comprar bufandas del partido, el teléfono no deja de sonar desde el día del sorteo”, nos cuenta Óscar Pérez, ‘Perso’, el capitán del equipo que trabaja por las mañanas como administrativo en la sede del club, situada en el centro de la localidad.

Perso, capitán del Barbastro, trabajando en la sede social del club / Dani Barbeito

“La ciudad lo está viviendo de forma muy intensa. Las tiendas han puesto camisetas, bufandas. Todo el mundo te da ánimos, antes te pedían entradas. La gente tiene muchas ganas de que llegue este partido histórico. Y no solo Barbastro, también el Somontano y la provincia de Huesca. Yo, personalmente, tengo una mezcla de ilusión y nervios. Nunca un evento en nuestra ciudad había reunido a tanta gente. Es una satisfacción, pero también hay que estar pendiente de que todo salga bien”, cuenta Rafael Torres, que se confiesa seguidor del Atlético de Madrid.

Rafael Torres, presidente del Barbastro, junto al anuncio de entradas agotadas / Dani Barbeito

El trabajo del presidente y su junta directiva ha sido extraordinario. El estadio Municipal cuenta con una capacidad para 3.000 espectadores, aunque habitualmente no se superan los 500 en los partidos de Liga. “Solo lo he visto lleno dos veces, cuando vino el Barça Atlètic con Pep Guardiola a jugar un Play Off de ascenso a Segunda B poco antes de hacerse cargo del primer equipo y ganar los seis títulos y el día del Almería en la pasada eliminatoria de Copa”, explica el presidente del Barbastro.

Salvada la economía

Para el partido contra el Barça han debido hacer una inversión. “Hemos puesto dos gradas suplementarias con capacidad para unas 3.000 personas más, hemos puesto más iluminación, hemos acondicionado vestuarios y hemos gastado en infraestructuras para aseos para 6.000 personas, también hemos contratado más seguridad”, dice un orgulloso Rafael Torres al que el teléfono le hierve. “Solo desde el día de Navidad hasta el 29 cuando se acabaron las entradas tenía 348 mensajes de gente que me pedía entradas. Esta semana llevo 130 llamadas perdidas. Nos han pedido 200 acreditaciones los medios de comunicación. Es una locura y una pena que no podamos atender a todo el mundo”.

Una de las gradas que se han instalado en el Municipal de Barbastro para el partido / Dani Barbeito

Cuenta el presidente que podían haber llevado el partido a un campo de mayor capacidad. A Huesca, a Lleida o a Zaragoza, pero que quisieron que la eliminatoria contra el Barça fuese una fiesta para Barbastro. “El partido tenía que ser aquí. Por eso, primero pudieron comprar entradas nuestros socios, los que nos apoyan cada domingo en Segunda RFEF. Pudieron comprar dos más. Después, los chicos del fútbol base. Tenemos 21 equipos y 350 niños. También pudieron comprar su entrada y dos más. Y lanzamos una campaña. Hazte socio en la segunda vuelta y tendrás derecho a dos entradas. Hemos hecho 500 socios nuevos. Las 750 entradas que sobraron para el público en general, se vendieron en un día”. Todo un éxito de un partido que debe servir a la entidad para apuntalar un proyecto que inició esta junta directiva en el verano del 2021. “Este formato de competición ayuda mucho a los clubs modestos. Hace unos años estábamos en Preferente y un gol a última hora nos salvó del descenso con una economía muy mala, con muchas deudas. Ahora estamos en Segunda RFEF y este partido es una fuente de ingresos muy importante que nos va a permitir cubrir el presupuesto de este curso y sentar las bases de los próximos, buscar consolidar el equipo y quizá aspirar a más”, dice Rafael Torres, mientras en el club se piensa ya en incorporar algún jugador en este mercado para no pasar apuros.

Facilidades del Barça

Buena inyección económica para el Barbastro con la que ha colaborado el Barça de forma indirecta y también directa. “Lo suyo ha sido amabilidad pura. Hemos hecho una bufanda conmemorativa del partido, llamé para que nos diesen permiso para utilizar su escudo, me dijeron que cobraban royalties, pero que esta vez no, que hacían una excepción. Cuando vino Carles Naval estuvo genial. No nos han pedido nada especial en el vestuario. Fruta y bebidas isotónicas, como cualquier equipo de Segunda Rfef. Solo hemos tenido que hacer una variación en el banquillo porque nos han pedido 26 plazas. Haremos comida de directivas. Solo tengo buenas palabras”. El equipo de Xavi, eso sí, se quedará a descansar en Monzón y no en Barbastro. Un hotel no tenía suficiente capacidad y el otro está situado en una zona peatonal. Por seguridad, mejor quedarse en uno en el que el autocar pueda entrar directo.

Este es el césped que se encontrará el Barça / Dani Barbeito

Y tras tanto trabajo, llegará la hora del encuentro. Rafael Torres solo piensa en disfrutarlo. “Fútbol es fútbol y estos chavales nuestros tienen una oportunidad única. Lo vana dar todo sabiendo que el 10 y el 14 tenemos partidos de liga. Van a disfrutar y a pelear el partido. Como hicieron contra el Almería. El ejemplo es el cartel del partido. Sale De Jong y Carbonell, un jugador nuestro con la cabeza vendada. Contra el Almería le tuvieron que poner cuatro grapas y marcó el gol de cabeza. Seguro que nos van a ganar. El objetivo es que no nos metan un 0-5 y que la gente disfrute y se lo pase bien. Les he dicho a los jugadores que cuando el Barça se vaya de aquí no digan que somos un equipo duro, que jueguen a fútbol y disfruten”, acaba el presidente del Barbastro que espera tener tiempo para enseñarle a Xavi una fotografía de hace unos años de su hijo con el técnico del Barça cuando lo llevó al campus de verano que dirige el egarense.