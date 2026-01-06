El rey de copas espera su regalo

Con un ojo en la Supercopa, pero con el otro en el sorteo de la Copa. El FC Barcelona está en Arabia Saudí para disputar la semifinal de este torneo frente al Athletic Club, pero el mismo día del partido conocerá a qué rival se enfrentará en los octavos de final de la competición del 'KO'. El acto, como siempre, se llevará a cabo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol a partir de las 13:00 horas.

La Copa nos está dejando muchas sorpresas. En los dieciseisavos de final, la ronda en la que entraron en juego los cuatro participantes de la Supercopa, quedaron eliminados el Mallorca, el Levante, el Celta de Vigo, el Villarreal, el Sevilla y el Getafe; y, anteriormente, también se quedaron por el camino Oviedo, Espanyol y Girona.

Por ello, después de la victoria del Rayo Vallecano ante el Granada (aplazado hasta este martes 6 de enero debido a que el equipo madrileño le coincidía la eliminatoria con el último partido de la Fase Liga de la Conference League) quedan cinco rivales de Segunda División: todos ejercerán como locales y se verán las caras ante uno de los equipos de la Supercopa. Así pues, al Barça le puede tocar en los octavos de final de la Copa: RC Deportivo, CyD Leonesa, Real Racing Club de Santander, Albacete Balompié o Burgos CF.

Se da la casualidad, además, que esta nueva ronda se disputará inmediatamente después de la Supercopa. Los encuentros para la eliminatoria de octavos están agendados para el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de enero. Casi sin saborear el título, el ganador no tendrá tiempo de quitarse el mono de trabajo y deberá seguir compitiendo. En el caso de los blaugranas, el partido de la competición del 'KO' llegará antes de la jornada liguera en la que visitarán Anoeta para medirse a la Real Sociedad el domingo 18 (21:00 horas) en la 20ª jornada de la competición doméstica.

Un complicado estreno

El rey de copas arrancó su defensa del título en una eliminatoria más complicada de lo previsto sobre el papel. Viajó hasta Castilla-La Mancha para enfrentarse al Guadalajara de la Primera RFEF. Hansi Flick dio la titularidad a algunos de los menos habituales, como Ter Stegen, Casadó, Christensen, Jofre Torrents, Bernal o Bardghji; pero mantuvo en el once a Eric Garcia, De Jong, Lamine Yamal, Fermín y Rashford.

Los blaugranas no estrenaron el marcador hasta el minuto 76, gracias a un cabezazo de Christensen, después de que entrasen al verde futbolistas de la talla de Cubarsí, Balde, Koundé y Pedri. Rashford, sobre la bocina, certificó el triunfo con el 0-2 definitivo. La Copa es traicionera y un despiste puede provocar una inesperada eliminación. No hay rival pequeño y el Barça ya sabe que el camino hasta la final de La Cartuja será largo repleto de obstáculos.

Sorteo de la Copa de la Reina

También se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina. La competición copera femenina donde las azulgranas serán el gran rival a evitar para el resto de equipos. El Barça eliminó al Alavés en los octavos tras un contundente 6-1 y ya espera su rival en la siguiente ronda.

Las de Pere Romeu son una de las ocho clasificadas para cuartos de final; además de ellas, también estarán en el bombo: el Athletic Club, el Tenerife, el Real Madrid, el Levante Badalona, el Madrid CF, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Las azulgranas quieren volver a repetir título y están preparadas para defender la corona que consiguieron la temporada pasada en la final ante el Atlético de Madrid con dos tantos de Claudia Pina.