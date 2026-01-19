El rey de copas busca rival en cuartos

El FC Barcelona conocerá este lunes su rival en los cuartos de final de la Copa. El acto se celebrará a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y será un sorteo puro, a excepción del Albacete que, por su condición de equipo de LaLiga Hypermotion, se asegurará jugar su correspondiente eliminatoria como local en el Estadio Carlos Belmonte. El resto de eliminatorias, todas a partido único, serán todas abiertas, sin restricciones y se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero.

Así pues, los de Hansi Flick tienen siete posibles rivales contra los cuales enfrentarse en los cuartos de final de la Copa: Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Valencia, Real Betis, Deportivo Alavés y Albacete Balompié. El duelo contra los colchoneros sería, a priori, el de mayor dificultad que podría tener el Barça; pero si algo ha dejado claro la competición del 'KO' hasta ahora es que no hay rival pequeño. Que se lo digan al Albacete, que eliminó al Celta de Vigo en los dieciseisavos y al Real Madrid sobre la bocina en los octavos de final, el día que debutaba Álvaro Arbeloa como entrenador blanco.

Cabe recordar que la de los cuartos de final es la última ronda que se disputa a un solo encuentro, ya que las semifinales se jugarán a ida y vuelta. Así pues, el Spotify Camp Nou podría acoger el primer partido de esta edición de la Copa si durante el sorteo sale en primer lugar la bola del FC Barcelona antes que la de su emparejamiento.

El 'tourmalet' del 2026

Los blaugranas llegan a esta eliminatoria sin haberse medido todavía a un rival de Primera División. Superó al Guadalajara de Primera RFEF en los dieciseisavos por 0-2, gracias a los tardíos tantos de Andreas Christensen y Marcus Rashford; y el jueves eliminó al Real Racing Club de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, por el mismo resultado, con las dianas -también tardías- de Ferran Torres y Lamine Yamal.

Como decíamos, los cuartos de final tendrán lugar dentro de un par de semanas. En lo que le concierne al Barça, el encuentro llegará después de la 22ª jornada de LaLiga contra el Elche en el Estadio Martínez Valero (sábado 31 a las 21:00 horas) y antes de la siguiente jornada del campeonato doméstico, recibiendo en el Spotify Camp Nou al Mallorca.

Esta eliminatoria se disputará, además, con la Fase liga de la Champions League ya finalizada. Los blaugranas se medirán al Copenhague en la capital catalana en la última jornada de esta ronda una semana antes de la eliminatoria de Copa. Será contra los daneses donde los culers descubrirán su posición final y si accederá a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes de manera directa o previa participación en un 'play off'.