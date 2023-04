Un Barça sin revulsivos

En los últimos 16 partidos del cuadro azulgrana, tan solo ha llegado un gol procedente de un suplente Kessie, con su tanto decisivo en el clásico liguero, ha sido el único capaz de sumar entrando desde el banquillo

A pesar de su marcha triunfal en el campeonato liguero, hay un apartado que no termina de carburar en el FC Barcelona. Obviamente, las bajas sensibles que ha ido sufriendo el cuadro de Xavi a lo largo de este 2023 no han ayudado precisamente. Y es que para poder acometer con las máximas garantías todas las competiciones, necesita que la segunda unidad esté enchufada y que tus revulsivos sumen. Porque si ese apartado no funciona, eso suele desembocar en 'quemar' a tu once titular y las piezas pierden frescura.

Todo esto viene porque si echamos un vistazo a los últimos 16 compromisos del Barça, tan solo en uno ha marcado un futbolista que no ha sido titular. En la frialdad de los datos a veces encontramos explicaciones a ciertas cosas. Y, curiosamente, el equipo barcelonista se ha visto apeado en este lapso de tiempo de dos competiciones. Europa League y Copa.

Franck Kessie, con su diana providencial en el Barça-Madrid de Liga en el Camp Nou (2-1), ha sido el único capaz de aportar tangibles entrando desde el banquillo. Y esa aportación es demasiado escasa para un conjunto de primer nivel que aspira a ser competitivo y ganar todo lo que tiene en juego.

MUY POCA APORTACIÓN DE FERRAN Y ANSU

Y si ampliamos un poco el objetivo, nos topamos con que tan solo Ansu se suma en lo que va de 2023. El canterano 'mojó' entrando desde el banco en Copa frente a Intercity y Ceuta. Ante el cuadro alicantino también lo logró Raphinha. Pero de aquello hace casi tres meses.

La realidad nos muestra una segunda unidad que no acaba de tener esa capacidad para cambiar cosas. Para reflotar al equipo cuando, como en el clásico del otro día, pasa por momentos bajos. Ferran y Ansu son los dos futbolistas que más han ejercido de revulsivos en la parcela ofensiva a lo largo de estos partidos, pero ambos apenas han sumado un tanto cada uno (y fue saliendo como titulares en Elche).

A medida de que se vayan recuperando piezas es una tendencia que se debería ir revirtiendo. Pero, obviamente, ese poco fondo de armario es algo que preocupa al staff y que debe corregirse en el futuro.