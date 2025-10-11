La revolucionaria Supercopa Ibérica tienta a Barça y Madrid

La competición que nunca nadie había pedido. El presidente del Oporto, André Villas-Boas, reveló este viernes que ha propuesto la celebración de una Supercopa ibérica y que la idea ha sido "muy bien recibida" por el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, así como por los principales clubes portugueses.

"La Supercopa ibérica es un desafío que lancé a Pedro Proença (presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol) y a otros grandes, portugueses y españoles", dijo Villas-Boas durante su intervención en la 'Portugal Football Summit', un evento que se desarrolla en la sede de la federación en Oeiras, en las afueras de Lisboa. Pese a las actuales disputas entre clubes, el responsable del Oporto aseguró que "quedó la semilla para su creación".

El presidente de los blanquiazules recordó que ya existen competiciones conjuntas entre España y Portugal, como la de balonmano, y opinó "que el fútbol avanza en esa dirección, probablemente en un plazo de diez años", ya que clubes como el Oporto están en vías de expansión de su marca y posicionamiento internacional.

El exentrenador también defendió que la Liga de Portugal "pueda aprovechar una ventana de oportunidad" con la disputa de partidos en el extranjero, citando el ejemplo del Villarreal-FC Barcelona de LaLiga que se jugará en Miami (EE. UU.) el próximo 20 de diciembre. "Con nuestra comunidad emigrante repartida por todo el mundo, ¿no podría un partido (de la Liga portuguesa) llenar un estadio en Newark, Ginebra o París?", preguntó.

Faltaría por ver de qué manera encajaría esta nueva competición en el apretadísimo calendario que tienen los clubes de fútbol. Sin duda, una nueva oportunidad para que los futbolistas (los protagonistas de todo este espectáculo) sigan acumulando minutos, cansancio y eleven el riesgo de lesión privando rebajando, así, la calidad del espectáculo en cuestión. La Champions League ha ampliado su formato con más partidos, al igual que la Supercopa de España, que ya conviven con varias ventanas de selecciones que rompen el ritmo de las competiciones de clubes. Todo un despropósito.