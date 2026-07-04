Revolución en el scouting del Barça: entradas y salidas

Cambios importantes en el departamento de ‘scouting’ del FC Barcelona. Desde la llegada de Joao Amaral a la entidad catalana el pasado verano para comandar este apartado, ya se han ido introduciendo variaciones. Amaral está marcando un perfil distinto a su predecesor Paulo Araujo, viajando mucho ‘in situ’ para seguir a talento emergente y siendo muy partícipe del seguimiento de las joyas que atraen la atención del Barça.

Pacífico, fichado el pasado enero / FCB

El club azulgrana, un referente en la captación de talento sobre todo a nivel catalán y estatal, quiere dar un salto también en el ámbito internacional. Ya en este pasado mercado invernal se realizaron movimientos en este sentido con el sello de la mano derecha de Deco. Aterrizaron Patricio Pacífico, Juwensley Onstein y Ajay Tavares. Hay otros futbolistas con un futuro prometedor como el australiano Lucas Herrington o el belga Jesse Bisiwu a los que se sigue desde hace tiempo y con los que ya se ha movido ficha.

Potenciar la captación internacional

Y la idea es mantener esta línea de detectar jóvenes con proyección y adelantarse en el tablero al resto de clubes TOP europeos. Y para eso se ha decidido reforzar y potenciar la red de ‘scouting’ con nuevas incorporaciones y retoques respecto al existente este pasado curso 2025/26. Tanto a nivel de captación nacional como de fuera de las fronteras españolas.

Placido, encargado del talento emergente

Ya comentamos en SPORT recientemente el aterrizaje de Daniele Placido como nuevo responsable del Departamento de Talento Emergente. Hasta hace solo unos días estaba al frente de la dirección deportiva del Módena italiano y ahora emprende esta nueva aventura en Barcelona. Estará al frente de la detección de jóvenes perlas en esa franja clave de los 16-21 años. Antes de firmar por el Módena, el técnico fue el encargado de dirigir el fútbol formativo de la Roma.

Daniele Placido, nuevo jefe de departamento de talento emergente en el Barça / Instagram

La de Placido es una de las modificaciones importantes dentro del organigrama, pero hay otros fichajes importantes en un apartado que va a ganar mucho peso dentro de la parcela deportiva del club. Por ejemplo, la figura de Roger Porta Capdevila, con experiencia en ‘scouting’ internacional tanto en el Betis como en el Getafe y también en Suramérica. Otra nueva incorporación es la de Jordi Villazón, un perfil con mucha experiencia en el fútbol catalán, tanto en la base como en categorías ya semiprofesionales.

Continuidad

Se mantienen ‘scouts’ como Bruno, encargado de la zona de Brasil y que entró cuando Paulo Araujo (ahora en el Oporto) estaba al mando del departamento. También se mantiene Chechu Rojo, un hombre de la casa que lleva ya años y que estará pendiente de la Primera y la Segunda División.

Las bajas

Respecto a las bajas, una de las importantes es la de David Fernández, anunciado hace un par de días como nuevo director deportivo del Oviedo. David era una pieza importante en el scout internacional. Otro que tampoco sigue en el departamento es el galo Jerome Bigot, antiguo analista de Bein Sports y que emprenderá ahora nuevos proyectos profesionales. Llevaba desde 2018 en la entidad catalana.

Pedro Charana se cae del departamento de scouting / X

Tampoco estará en el nuevo organigrama el portugués Pedro Charana, que se ha despedido recientemente del Barça en sus redes sociales. Nueva era y mismo objetivo, ser los más ágiles y certeros a la hora de detectar talento emergente.