Gavi, Jofre, Rashford, Ferran... la revolución del fondo de armario para hacer dudar a Flick

Hansi Flick ha mostrado sus cartas en los dos primeros partidos de la gira asiática y sobre todo en el disputado en Seúl, el técnico del FC Barcelona alineó un once titular que bien podría ser el de gala, quizás con la inclusión en el eje de la defensa de Iñigo Martínez por Ronald Araujo. En ese mismo encuentro, el nivel del equipo subió cuando entró un equipo más reivindicativo, plagado de jugadores que saben que pueden partir como teóricos suplentes, pero que tienen calidad, y de sobras, para ser titulares. Fue el caso, entre otros, de Gavi, Marc Casadó, Christensen, Gerard Martín o Ferran Torres.

Todos ellos, junto a canteranos como Jofre Torrents y a los fichajes Marcus Rashford o Roony Bardghji, se lo van a poner muy difícil a los teóricos titulares y a Hansi Flick. Es lo que el técnico alemán quiere, una competencia máxima con posiciones dobladas, y seguramente alinear un equipo teóricamente de gala y otro en la segunda mitad con futbolistas ávidos de titularidad no fue casual, pues el de Heidelberg está en todas.

BARÇA ONE

Gavi no solo demostró que puede tener sitio en el equipo titular, sino que le sienta muy bien el brazalete de capitán. El de Los Palacios tiene una enorme competencia en el centro del campo, Frenkie de Jong y Pedri son prácticamente indiscutibles y la mediapunta, donde puede haber más 'pelea' y opciones, no es su mejor posición.

Lo mismo pasa con Marc Casadó, que contó con la confianza plena de Flick hasta que De Jong alcanzó un nivel óptimo tras una lesión de tobillo que le confirmó como insustituible. Pero ambos son canteranos de mucha garra y coraje y que, sobre todo, aman al Barça por encima de todas las cosas. No levantarán nunca la voz, pero trabajan duro para conseguir sus objetivos.

Roony Bardghji celebra con Marc Casadó su primer gol con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Lucha por el lateral izquierdo

La lucha por el lateral izquierdo también va a estar muy interesante si Alejandro Balde no pisa el acelerador a fondo. El barcelonés es el elegido, pero detrás no tiene a un solo competidor, sino a dos, así que no puede despistarse. Gerard Martín cumple también en el central izquierdo y está dotado de una gran regularidad, mientras que Jofre Torrents ofensivamente está a un gran nivel y ha irrumpido con enorme fuerza.

Andreas Christensen parece el destinado a salir, pues sobra un central, pero la experiencia y la inteligencia táctica del danés no se pueden desdeñar, sobre todo si alcanza la plena forma y le respetan por fin las lesiones. Quiere quedarse y su gol en Seúl es un claro mensaje.

Ferran Torres ya lo demostró la pasada campaña (19 goles y 7 asistencias en 45 partidos) y la pretemporada la ha arrancado con la misma ambición y doblete goleador incluida. Asume que Lewandowski es el '9' del Barça y que por las bandas la competencia ha aumentado con los fichajes, pero la mentalidad del 'Tiburón' ya no hay quien la doblegue.

Los nuevos aprietan

Marcus Rashford y Roony Bardghji han llegado a un Barça muy potente. El inglés puede encontrar hueco en el equipo titular si Raphinha centra su posición, mientras que el sueco tiene un Everest delante como es Lamine Yamal. Pero la temporada es larga y las oportunidades pueden abundar. Han empezado con buen pie su periplo azulgrana.

Y no solo estos seis futbolistas. Szczesny ya se hizo con el Número 1 la pasada temporada y 'apretará las tuercas' a Joan Garcia, con Fermín siempre hay que contar, Héctor Fort se resiste a quedar descolgado y los canteranos como Dro, Toni Fernández o Guille aprietan con fuerza. No solo hay fondo de armario, es que muchos serían titulares indiscutibles prácticamente en cualquier otro equipo.