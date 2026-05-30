Revolución 'extrema' en el Barça Atlètic

Semanas de muchísimo movimiento en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Las carpetas se le acumulan al equipo de Deco, que está priorizando las operaciones más 'faraónicas' como la de Anthony Gordon. Tiene el club azulgrana un sinfín de asuntos por cerrar en clave cantera/Barça Atlètic.

Deco, al teléfono en el palco de Montjuïc / Archivo

Deco, Joao Amaral y Bojan han asumido las riendas de las carpetas del filial. Junto a Andrés Manzano, una de las últimas incorporaciones en esa parcela. No es prioritario, por ahora, tramitar o gestionar las situaciones de varias piezas del segundo equipo azulgrana que no continuarán en la disciplina barcelonista, pero cuyos casos hay que resolver.

Muchos cambios

Dentro de la 'revolución' que se prepara en el filial azulgrana, habrá una demarcación, la del extremo que sufrirá una 'desbandada' total. Es la del extremo. Si esta temporada Belletti estaba cubierto con una serie de futbolistas contrastados y de gran calidad como Dani Rodríguez, Aziz, Ureña o Toni Fernández, la idea es que ninguno de ellos continuen.

Dani, el final de un ciclo

En el caso de Dani, ha cumplido un ciclo. Estuvo acariciando el primer equipo, debutó de titular con Flick la temporada anterior, pero los problemas físicos le han lastrado muchísimo. Tiene las condiciones y el talento, pero todo apunto que tendrá que seguir su camino lejos del Barça. En SPORT ya contamos que había recaído de su lesión en esta recta final de curso y se encuentra ahora en plena recuperación para llegar al 100% al inicio de la próxima campaña.

Aziz no renovará cesión

También informamos que, en el caso de Aziz Issah, el ghanés, a priori, ya no renovará la cesión. Han sido dos años a préstamo, este segundo teniendo mucho más protagonismo. El atacante tiene ofertas interesantes a nivel europeo y, salvo sorpresa, ha cumplido también ya un ciclo en el Barça.

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

En el caso de Óscar Ureña, es otro futbolista que, por edad y por condiciones, la Segunda RFEF se le queda pequeña. Cumplirá 23 años y el Barça Atlètic es una etapa, en principio, ya cerrada. No ha tenido un año fácil por culpa de las lesiones. Acaba contrato el 30 de junio y apunta a salir libre.

Toni, o primer equipo o salida

Otro que seguro que no continuará en el filial del Barça es Toni Fernández. El talentoso futbolista de Rubí ha terminado también su 'periplo' por el Barça y espera resolver su futuro estos próximos días. Opción de seguir en el primer equipo (su prioridad) o, dependiendo de los movimientos de mercado y el 'feedback', salir del club. Veríamos si como traspasado o cedido.

Sama Nomoko, en el partido de Youth League ante el Eintracht / Dani Barbeito / SPO

Quien sí seguirá aunque no se espera que reaparezca hasta, quizás, finales de año o principios de 2027 es Sama Nomoko. El potente y habilidoso extremo de La Masia se lesionó de gravedad de la rodilla. Tiene contrato hasta 2027, pero Belletti no podrá contar con él en la primera mitad del curso.

Entre el Juvenil A y el mercado

Dentro de esta revolución, el club cuenta con Alex González y Nil Vicens para el Barça Atlètic. El extremo fichado de la Damm ha dado un excelente rendimiento en el Juvenil A y será uno de los líderes del filial. Ebrima Tunkara será otro de los jugadores de peso pese a ser juvenil de primer año.

Álex González marcó en Alcalá de Henares un golazo / FCB

Veremos qué pasa con Uri Pallàs y con Adrián Guerrero. En cualquier caso, el club trabaja para incorporar a un mínimo de dos jugadores para la banda. Uno de los que sonaba, Jesse Bisiwu, del Brujas.