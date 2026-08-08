Revolución en la capitanía del Barça: Raphinha gana peso y Rodri aparece como nuevo líder

La capitanía azulgrana sufrirá importantes modificaciones después de la marcha de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo y de la grave lesión de Frenkie de Jong. El neerlandés continuará en el club y, por tanto, seguirá teniendo un peso importante dentro del vestuario, pero su ausencia durante los próximos meses obligará a redistribuir responsabilidades sobre el terreno de juego.

En ese escenario, Raphinha emerge como una de las grandes figuras de autoridad del nuevo Barça.

El brasileño ya formaba parte del grupo de capitanes y su importancia ha ido mucho más allá del brazalete. Su carácter competitivo, su ascendencia sobre los jóvenes y su compromiso con el equipo le han convertido en una de las voces más respetadas dentro del vestuario.

Con Ter Stegen y Araujo fuera y De Jong lesionado, su influencia será todavía mayor. La pasada temporada ya fue capitán en muchas ocasiones en un grupo en el que estaba, a parte de los anteriormente nombrados, Pedri.

Pero hay otro nombre que está llamado a alterar inmediatamente esa jerarquía: Rodri Hernández.

Joan Laporta, Deco, Hansi Flick y los capitanes del Barça brindan en pleno vuelo con la Supercopa de España / FCB

Rodri llega con galones

El Barça trabaja para cerrar la incorporación del centrocampista del Manchester City después de que el jugador haya escogido la opción azulgrana y alcanzado un acuerdo personal con el club. El City rechazó una primera propuesta de unos 45 millones de euros y las negociaciones continúan, con el futbolista decidido a regresar a España y vestir de azulgrana.

Más allá de su extraordinario valor deportivo, la llegada de Rodri proporcionaría al vestuario algo especialmente necesario en este momento: liderazgo.

Rodri no necesitará años en el Barça para adquirir galones. En realidad ya ha sido capitán de muchos jugadores del Barça: Durante el Mundiual con España.

Es uno de los grandes referentes de la selección española, ha disputado todos los grandes escenarios posibles y durante años ha ejercido como una auténtica prolongación de Pep Guardiola sobre el terreno de juego en el Manchester City.

Habla, ordena, corrige, exige y entiende el partido desde una posición privilegiada. Es un líder natural, incluso sin necesidad de llevar un brazalete.

Y eso puede resultar especialmente importante en un Barça que acaba de perder de golpe a dos de sus figuras con mayor jerarquía.

Rodri, uno de los capitanes de España, habló en Georgia / @sefutbol

¿Capitán nada más llegar?

Una cuestión diferente será su entrada formal en el grupo de capitanes.

La tradición del Barça concede mucho peso a la antigüedad y a la elección del propio vestuario, por lo que parece difícil imaginar que Rodri aterrice y reciba inmediatamente una de las primeras capitanías.

Pero una cosa es el brazalete y otra muy diferente el liderazgo real.

Rodri llegará para ejercerlo desde el primer entrenamiento.

Su experiencia, personalidad y trayectoria le colocarán inmediatamente entre las voces autorizadas de la plantilla, especialmente en un momento en el que Hansi Flick tendrá que reconstruir parcialmente la columna vertebral emocional del equipo.

Raphinha, Pedri... y Rodri

La fotografía del nuevo vestuario apunta así hacia una estructura diferente.

Raphinha ganará todavía más protagonismo entre los capitanes disponibles. Pedri seguirá creciendo como uno de los símbolos deportivos del proyecto y De Jong conservará su condición de referente pese a que su lesión le mantendrá inicialmente apartado del césped.

Al mismo tiempo, nombres como Gavi o Eric Garcia pueden ganar espacio formal dentro del grupo de capitanes.

Y junto a todos ellos aparecerá Rodri..

Su fichaje, por tanto, tendrá una doble lectura. El Barça incorporará a uno de los mejores mediocentros del mundo y, al mismo tiempo, a un futbolista preparado para asumir parte del vacío de autoridad que dejan Ter Stegen y Araujo.

El brazalete puede tardar en llegarle. Los galones, probablemente, no.