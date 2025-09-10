'Revolución' en la capitanía del Barça Atlètic

Giro total en la capitanía del Barça Atlètic. Los cuatro capitanes de la temporada pasada, Aleix Garrido (Eibar), Unai Hernández (Al-Shabab), Ander Astralaga (Granada) y Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb), salieron y el equipo presenta cuatro novedades.

Álvaro Cortés, Alexis Olmedo, Brian Fariñas y Xavi Espart cogen el relevo para esta temporada. Lo ha anunciado el club con unos nombramientos que resaltan la juventud de la plantilla.

La gran sorpresa ha sido Espart, todavía en edad juvenil, y uno de los protagonistas de la exitosa temporada del Juvenil A que logró el triplete la temporada pasada con Belletti.

Tantro Cortés como Olmedo ya fueron jugadores importantes del filial la temporada pasada y ahora dan un paso adelante en responsabilidades. Por su parte, Fariñas y Espart eran dos los capitanes de Belletti en el juvenil A.

Un central zurdo especial y un gran líder

El salto de Cortés no ha sido ninguna sorpresa, ya que es el gran líder de la defensa del equipo. Su perfil, es un central zurdo con unas condiciones físicas espectaculares y mucho carácter, además lo convierten en una opción para el primer equipo a corto plazo.

Olmedo, por su parte, es otro central que puede desempeñarse como lateral derecho al que Flick ya conoce de su primera pretemporada en el club.

Belletti cuenta para esta temporada con varios futbolistas que tuvieron un gran protagonismo con él el curso pasado. En la primera jornada algunos ya fueron titulares como Fariñas, que hizo de mediocentro. En el triunfo agónico ante el Porreres, Belletti también contó con futbolistas que jugaron sobre todo con el juvenil B hace unos meses como Dro y Sama Nomoko.

El primero venía de ser la gran revelación de la pretemporada del primer equipo este verano. Belletti le dio la titularidad, primero como extremo izquierdo, y en la recta final como mediapunta, y fue uno de los grandes destacados.

También brilló Sama Nomoko, que puede ser una de las sorpresas de la temporada tras la salida de jugadores como Jan Virgili. El extremo es un futbolista que marca diferencias por su velocidad y por la habilidad que tiene en situaciones de uno contra uno.