Revolución en la capitanía del Barça

El vestuario del Barça ya ha decidido quiénes serán sus cinco capitanes para la temporada 2026/27. Según pudo confirmar SPORT, Raphinha, Pedri, Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine Yamal formarán el grupo de líderes del primer equipo, con una novedad especialmente llamativa como es la entrada del delantero de 19 años, que se convierte en uno de los capitanes más jóvenes de la historia reciente del club.

La elección llega después de que Hansi Flick tomara una primera decisión provisional antes del Trofeu Joan Gamper. Con la salida de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo y la lesión de Frenkie de Jong, el técnico alemán decidió que Raphinha, Pedri y Eric Garcia ejercieran como capitanes mientras la plantilla no estuviera definitivamente cerrada. El propio Flick explicó entonces que, una vez completado el grupo, serían los jugadores quienes definirían mediante una votación la composición definitiva.

Como adelantó Mundo Deportivo, la decisión del entrenador ha acabado teniendo continuidad. Raphinha y Pedri mantienen sus galones y quedan situados por delante del resto de integrantes del grupo de capitanes, mientras que Eric Garcia y Frenkie de Jong les seguirán en la estructura definitiva. La gran sorpresa es Lamine Yamal, elegido por sus compañeros pese a su juventud y a contar todavía con solo 19 años.

Bajón para Frenkie; espaldarazo a Lamine

El caso de Frenkie de Jong también supone un cambio respecto al orden que había tenido hasta ahora. El neerlandés era el tercer capitán la pasada temporada, pero la salida de Ter Stegen y Araujo no le han permitido quedarse el brazalete tras la nueva configuración diseñada por Flick. Por el momento, además, De Jong sigue sin un calendario definido para su regreso a los terrenos de juego tras apostar por un tratamiento conservador con su lesión de rodilla.

La elección de Lamine representa, en cambio, un reconocimiento evidente al peso que el delantero ha adquirido dentro del vestuario pese a su edad. El canterano ha pasado en muy poco tiempo de ser una de las grandes promesas del club a convertirse en una de las principales referencias deportivas del equipo y ahora también tendrá un papel dentro de la estructura de liderazgo.