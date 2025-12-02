La revolución del Barça: "Hay un momento que dimitís"

El Barça y Flick están de enhorabuena. Raphinha volvió a la titularidad ante el Alavés y el equipo, aunque sorprendido por el gol inicial de los vitorianos, volvió a recuperar sensaciones con 'O capitao' sobre el césped. Su influencia revolucionó al equipo, y no solo en cifras, sino en todo lo que activa a su alrededor. El extremo brasileño transforma la estructura colectiva, acelera el ritmo ofensivo y eleva la agresresividad sin balón.

Su capacidad para repetir esfuerzos, atacar espacios y condicionar salidas rivales genera un efecto dominó que mejora al equipo de Hansi Flick en todos los registros. Y eso es exactamente lo que explicó el analista Àlex Delmàs en La Posesión de SPORT, donde desgranó con datos y ejemplos el impacto diferencial de Raphinha cuando está en el campo.

Según Delmàs, lo primero que hay que entender es el salto cualitativo que da el equipo con él: “Para que la gente entienda la diferencia entre tener a Raphinha o no tenerlo… la número uno es la presión, pero no solo por la presión, sino por las trayectorias de presión”. El analista detalló que “el mejor presionador para un equipo no es el que recupera más balones, sino el que provoca que su equipo recupere más balones, y eso es lo que hace Raphinha”.

El mejor presionador para un equipo no es el que recupera más balones, sino el que provoca que su equipo recupere más balones, y eso es lo que hace Raphinha Àlex Delmàs — Analista

El dato que aportó Delmàs es contundente: “El Barça con Raphinha hace 15,6 recuperaciones en campo contrario de media por partido; sin Raphinha, 13,6. Es decir, baja”. Ante el Alavés, el sábado pasado, esa cifra se disparó: “Son 19 recuperaciones en campo contrario, 15 en la primera mitad”. Definición de impacto inmediato.

La segunda clave que destacó Delmàs son las rupturas constantes del brasileño: “Imaginaos que sois marcadores de Raphinha… hay un momento que dimitís. Es imposible seguirle”. Delmàs lo ejemplificó con claridad: “El primer gol y el segundo ante el Alavés vienen de dos rupturas de Raphinha al espacio, sea en ruptura corta o en ruptura larga”.

Raphinha volvió a ser titular ante el Alavés tras dos meses / Joan Monfort / AP

Rashford y Ferran, damnificados

Por último, quiso remarcar un aspecto a veces olvidado: la capacidad de finalización. “Déjame añadir una tercera muy rápida, que es la finalización. No hay que olvidar que tiene gol. No hay que olvidar que él marca gol cada 151 minutos. Es la cuarta frecuencia más alta detrás de Lewandowski, Ferran y Fermín”.

Cuestionado sobre si su regreso puede afectar en los minutos de los que gozará Marcus Rshford, que por las lesiones se había ganado la titularidad en estos primeros meses, Delmàs fue muy contundente y añadió a Ferran Torres entre los 'damnificados' por el retorno del brasileño:

"Rashford y Ferran van a luchar para ser el cuarto delantero. Es decir, yo veo a Lamine y Raphinha muy titulares y luego Lewandowski, en situación normal, es titular, pero claro, por su edad van a tener que rotar y yo creo que Ferran y él van a rotar para ser el cuarto delantero. Para mí sí, Rashford lo tiene crudo".