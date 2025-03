'Revolució 304': esto no va de Lamine Yamal

El Teatre Monumental de Mataró, capital del Maresme, se llenó (la capacidad es para 762 personas) para ver el preestreno del documental 'Revolució 304', una obra audiovisual producida por TV3 que verá la luz el próximo martes a las 22:05. Xavi Torres, uno de los líderes del proyecto y colaborador de esta casa, nos dio alguna pista antes de entrar en la sala de lo que íbamos a ver: "El documental nace de una frase que nos dice Lamine durante la entrevista: 'espero que el sistema le dé a mis vecinos de Rocafonda y a los de barrios similares oportunidades. A mí me la dieron y la aproveché'".

Durante los casi sesenta minutos de metraje, el fútbol no existe, es solo un paisaje de fondo, pero es que Lamine es también un personaje secundario. Claro que aparece, y mucho, pero solo para, casi como una voz en off, permitir que las voces de los principales protagonistas de esta obra alzaran la voz. Seguramente por eso el futbolista prefirió no acudir al preestreno, para evitar los focos que debían tener otros (teoría que gana fuerza teniendo en cuenta que tenía rodaje para la Kings League en Rocafonda, a diez minutos andando del teatro, este mismo jueves por la tarde).

Xavi Torres, codirector de 'Revolució 304' / JAVI FERRÁNDIZ

Son Yolanda Sey (actriz y cantante), Tamara Ndong (actriz), Amine Toumi (profesor de literatura catalana) y Mohamed Lamine Jawara, Wiz problema' (cómico). También aparece el arqueólogo y profesor de instituto, Ignasi Mangue, y quien ejerce en cierta manera de línea argumental, Bernat Muñoz, un joven de Rocafonda que hizo su trabajo final de bachillerato alrededor de la figura de Lamine Yamal, a quien entrevista y con quien acaba teniendo un 'feeling especial'. El jugador le dedica su trabajo con un "pel meu amic Bernat". También es de Rocafonda y quiere ser periodista deportivo. Suerte.

"Necesitamos a un Lamine Yamal médico"

Todos ellos charlaron junto a Xavi Torres tras la emisión del documental y se escucharon frases como "España fue el último país europeo en abolir la esclavitud", "no hace falta que seamos excepcionales para poder vivir una vida normal", "estamos lejos de ver a un alcalde de Sabadell de origen marroquí" o "necesitamos un Lamine médico, piloto de F1 o científico". Es fácil entender de qué iba el documental y no era de Lamine Yamal.

Rocafonda está lleno de pintadas con el 304 / JAVI FERRÁNDIZ

'Revolució 304' va de toda esa gente que vive en un barrio ("la periferia", como se escucha varias veces en el documental), sobre todo de quienes tienen otro color de piel, otras facciones, diferentes a las de quienes se supone que, no se sabe exactamente por qué derecho fundamental, les pertenece esa tierra más que a otros. Thuram, el ex futbolista, un 'bicho raro' del balón, da una clase magistral tras una gafas de pasta bajo las que esconde un mensaje demoledor: "Para ir al fondo de la cuestión hay que revisar toda la historia que nos han explicado".

'Revolució 304' llenó el Teatre Monumental de Mataró / JAVI FERRÁNDIZ

Pero este documental no solo (o no exclusivamente) va de racismo y del orgullo de pertenencia, sino de futuro. De la construcción de una nueva Catalunya alejada de mentes enfermas a las que les molesta la humanidad si la humanidad no luce el mismo color de piel. El futuro de Lamine Yamal parece haberse resuelto gracias a la oportunidad que le dieron y a su talento natural para jugar a fútbol. Este vecino de Rocafonda solo tiene diecisiete años, pero ha entendido mejor que nadie la oportunidad que le da su posición para ayudar a quienes no la tienen.

De la misma forma en que lo hacen quienes son los protagonistas reales del doumental, que viajan a Marruecos y a Guinea Ecuatorial, países de origen de padre y madre, respectivamente, de Lamine Yamal, pero para conocer ellos mismos sus orígenes. Todo regado con las opiniones de varios jóvenes de la edad del futbolista de orígenes muy distintos: hombre rico, hombre pobre.

Lamine Yamal celebrando el gol contra el Benfica del partido de vuelta de los octavos de la Champions / Associated Press/LaPresse / LAP

'Revolució 304' es redondo, con una banda sonora de ritmos africanos y mensaje contundente: "No hi ha qui ens pari (no hay quien nos pare)", un tema producido para la ocasión y que nos catapulta, una vez más, y no será la última, hacia una Catalunya diversa, mestiza, fruto del encuentro de culturas diferentes. El documental, del que Lamine Yamal es simplemente la excusa perfecta para empezar a construir, nos muestra, sin filtros, la Catalunya del futuro. Vayan acostumbrándose. No hay quien nos pare.