La revisión médica de Dani Olmo, el jueves

Si no hay ningún problema en los últimos formalismos que restan por acordar entre Leipzig y FC Barcelona, Dani Olmo vestirá la camiseta azulgrana. El club catalán quiere ser prudente y por ahora habla solo de principio de acuerdo, a la espera de firmar los documentos y que el jugador supere la revisión médica.

Si todo va según el guión previsto, Olmo aterrizará este mismo martes por la noche en Barcelona. Dani estuvo presente en Leipzig esta mañana pero ha emprendido un vuelo que debe llegar en las próximas horas a la capital catalana.

La idea es que sea el jueves cuando el jugador pase el reconocimiento médico y, si todo es satisfactorio, pueda entrenarse ya el viernes junto a sus nuevos compañeros. Está por ver cuándo podría ser el anuncio oficial, aunque no se descarta que sea esta misma semana entre jueves y viernes. Incluso viernes o sábado podría ser la presentación.

Olmo no jugará en el Gamper frente al Mónaco porque desde que acabó la Eurocopa no ha regresado todavía a los entrenamientos grupales. De hecho, su debut como jugador del Barça quizá ni siquiera se produce en la primera jornada de Liga en Mestalla. Hay que recordar que el club no tiene a día de hoy 'fair play' para inscribirle, por lo que es una incógnita cuándo podrá disputar Olmo sus primeros minutos oficiales a las órdenes de Flick.