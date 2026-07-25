Revelación Alex González en el Barça

Buen inicio de pretemporada del FC Barcelona con una victoria ante el CE Europa en el partido de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper previo al 'stage' en Inglaterra (4-1). El equipo blaugrana fue superior al cuadro escapulado en un encuentro en el que uno de los nombres propios fue Álex González, que marcó un gol y realizó una asistencia tras ingresar al terreno de juego después del descanso. Impacto inmediato del extremo para poner el broche de la mejor manera posible a su segunda semana a las órdenes de Flick.

El entrenador alemán le dio la oportunidad de formar parte de la pretemporada del primer equipo después de un gran tramo final del curso 2025/26 en el Juvenil A. Procedente de la Damm, debutó con el conjunto de Pol Planas a principios de abril y en tiempo récord se consolidó como titular. Y se ganó una oportunidad en el primer equipo que, tal como ha demostrado a las primeras de cambio, no tiene ninguna intención de desaprovechar.

Contra el Europa, Álex asistió a Ebrima Tunkara en el 48' tras una buena jugada por la banda izquierda y, 10 minutos después, no perdonó a placer tras un 'regalo' de Toni Fernández desde el costado opuesto. Fueron los dos goles que dictaron sentencia en un partido de entrenamiento en el que, a pesar de que el resultado fue lo de menos, permitió a Hansi ver cómo se desenvuelven en un partido todas las perlas del fútbol formativo culé que han aprovechado las bajas por el Mundial para compartir sesiones con futbolistas consagrados en la élite como Alejandro Balde, Fermín López, Marc Bernal.

Álex firmó un contrato que cubría el tramo final de su edad juvenil y dos temporadas más vinculadas al filial, equipo en el que se espera que tenga un rol destacado. No obstante, el cuerpo técnico del primer equipo optó por incluirlo en el inicio de los entrenamientos de este nuevo curso. El atacante de 19 años, que destaca por su polivalencia al poder actuar en ambas bandas, aportación goleadora (terminó entre los máximos realizadores del grupo de División de Honor) y capacidad de desborde, está llevando con madurez este gran salto.

Siguiente parada, el 'stage'

La adaptación de Álex González al vestuario del Barça en lo que llevamos de pretemporada se está desarrollado de manera fluida. El de Piera ha contado con el apoyo del staff y de los futbolistas de la primera plantilla en las labores de aclimatación. Asimismo, la presencia de compañeros procedentes del juvenil, como Gariba y Ebrima, ha facilitado también su integración en el grupo.

La idea de Flick es convocar a todos los canteranos que ha tutelado en las dos primeras semanas de pretemporada para el 'stage' de pretemporada en St George's Park y que, por consiguiente, el próximo viernes 31 de julio, en tierras inglesas, Álex tenga la oportunidad de estrenarse con el primer equipo ante el Birmingham City (20.45 horas CET). En caso de tener minutos, sería un nuevo paso más de la joven promesa formada en la Damm en su gran (y rápido) salto al máximo nivel.