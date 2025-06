La revalorización y el inesperado destino de un exjugador del Barça

En el verano de 2022, el FC Barcelona se congratuló por haber conseguido la cesión de Román Vega, un lateral zurdo por entonces de 18 años con una gran proyección y pretendido por muchos equipos. Los azulgranas se adelantaron a sus rivales y aunque su destino era el filial, pronto empezó incluso a entrenarse con Xavi Hernández en el primer equipo. A la vez, era convocado por Javier Mascherano en la selección sub-20 de Argentina, quien había dado su aval para el fichaje como blaugrana.

Pero no siempre las expectativas se acaban cumpliendo y el FC Barcelona no ejerció la opción de compra sobre Román Vega, y de hecho, las relaciones con su club de propiedad, Argentinos Juniors, no acabaron bien tras reclamar el club bonaerense 50.000 euros por el préstamo. El lateral jugó de azulgrana 17 partidos para un total de 934 minutos y no consiguió debutar con el primer equipo.

El gol de Román Vega a Uruguay sub-20 / SPORT.es

Los caminos de Román Vega y el FC Barcelona se separaron definitivamente y el lateral, que ahora tiene 21 años y llegó a ser internacional sub-23 con al albiceleste, regresó a Argentinos Junior para dar el salto al primer equipo de 'El Bicho' y relanzar su trayectoria como lateral izquierdo, pero también en otras posiciones como la de interior, pivote defensivo e incluso central. Titular este año en la mayoría de partidos con el técnico, Nico Díez, pues jugó 15 partidos del reciente torneo Apertura, en el que Argentinos hizo un gran papel, quedó primero de grupo y cayó en cuartos de final por penaltis ante San Lorenzo.

River Plate, Ajax... y Zenit de San Petersburgo

La consolidación de Román Vega ha motivado el interés de múltiples equipos y estuvo muy cerca de River Plate, pero Argentinos rechazó la oferta de 6,5 millones de dólares. En La Paternal, donde se ubica el equipo bonaerense, también llegó al propuesta del Ajax de Amsterdam y la prensa deportiva argentina también habló de Torino o del Dinamo de Kiev.

Román Vega ha hablado con los medios del club tras ser presentado como nuevo jugador del Barça Atlètico. / FCB

Pero quien se ha llevado el gato al agua a falta del acuerdo final es el Zenit de San Petersburgo, un destino 'inesperado' por el hecho de tener ofertas de Ligas muy competitivas o de uno de los grandes del fútbol argentino. Pero el cuadro ruso es el que más fuerte ha pujado, con una propuesta económica irrechazable tanto por 'El Bicho' como por el defensa.

La prensa rusa habla de un pago de 9 millones de dólares (unos 7,68 millones de euros) por el 90 por ciento del futbolista, cuyo valor de mercado actual es de 5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt y que cuando estaba en el FC Barcelona apenas era de 50.000 euros, la misma cifra que supuso su préstamo.