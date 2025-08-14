Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona

No hay semanas de descanso en el FC Barcelona. Pese a la aparente tranquilidad que parece reinar en las últimas semanas en la ciudad, en ella se siguen produciendo todo tipo de reuniones y encuentros de un club que no parece que vaya a fichar pero que tiene como deber estar en contacto con los principales agentes de futbolistas.

En la noche de ayer, Laporta y el superagente israelí Pini Zahavi mantuvieron una reunión de aproximadamente dos horas en el restaurante Botafumeiro, uno de los locales más conocidos de la Ciudad Condal que suelen albergar reuniones de clubes.

Ambos guardan una estrecha relación personal y profesional desde hace muchos años surgida a raíz de varias operaciones en el mercado futbolístico y consolidada con el tiempo hasta convertirse en una amistad sólida. En medio de la reunión, el presidente azulgrana conoció la resolución del informe médico de Ter Stegen y la inscripción de Joan Garcia. Desde luego, un alivio pasra el presidente pues podrá contar con la presencia de su flamante fichaje en la primera jornda de Liga.

En este tipo de encuentros es habitual que Zahavi charle con el presidente azulgrana sobre la situación de algunos de sus representados, siempre en un tono distendido e informal, sin que necesariamente haya una negociación formal en marcha.

Uno de los que ha surgido con fuerza en las últimas semanas es el de Robert Lewandowski. El delantero polaco ha sido objeto de interés en las últimas semanas por parte de clubes de la liga de Arabia Saudí, según diversas informaciones.

Quiere continuar en el Barça

Sin embargo, y más allá de algunos sondeos, la voluntad del jugador siempre ha sido continuar en el Barça. Hasta la fecha el futbolista no ha recibido ninguna oferta formal y su entorno se muestra centrado en los objetivos deportivos de la temporada. Asimismo, aseguran que el polaco quiere devolver al club los esfuerzos económicos que hicieron por ficharle rindiendo como es debido en el terreno de juego.

Además, Pini Zahavi ha incorporado recientemente a su agencia de representación a un joven futbolista brasileño que juega en Francia. Aunque su calidad es indudable, lo cierto es que su nombre no se ha considerado como opción para el Barça en este momento. Las prioridades de la dirección deportiva pasan ahora mismo por asegurar la inscripción de todos los futbolistas de la plantilla, siendo el aval una posibilidad muy seria.

En definitiva, el encuentro entre Laporta y Zahavi se enmarca en una relación de amistad que va más allá del mercado de fichajes. Una amigable cena que sirve como constatación de que el presidente del Barça y uno de los agentes más influyentes del mundo mantienen una gran relación. Y eso siempre ayuda.