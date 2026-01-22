Reunión de la junta directiva del Barça con las elecciones sobre la mesa

Reunión importante de la junta directiva del FC Barcelona este mediodía en las oficinas del Spotify Camp Nou. El presidente, Joan Laporta, ha convocado a sus directivos a las doce del mediodía para el encuentro ordinario de este mes de enero. El orden del día tiene puntos importantes que se deben tratar y que serán anunciados tras la reunión.

El más importante, la fecha de las elecciones a la presidencia del club. Deben convocarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio según los Estatutos y, tras un debate interno, está prácticamente decidido que se celebren el domingo 22 de marzo. Prefiere la actual junta directiva que se disputen cuanto antes para que no tengan influencia en el rendimiento del equipo cuando los de Hansi Flick se estén jugando los títulos. Teniendo en cuenta que los Estatutos recomiendan que se celebren en día de partido en el Spotify Camp Nou para fomentar la participación, la directiva se había planteado que fuesen el 15 de marzo, pero el Barça podría tener que jugar ese fin de semana el sábado 14 si tiene que jugar el play off de octavos de la Champions. Sabiendo que no hay ningún impedimento para que los de Flick jueguen el 22 de marzo en casa contra el Rayo, ese es el día elegido.

La directiva azulgrana también debe anunciar la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para el fin de semana del 7-8 de febrero para, como explicó Mundo Deportivo, aprobar un nuevo acuerdo de patrocinio para la parte trasera de la camiseta del primer equipo, así como la renovación del contrato con Spotify. Esta Asamblea Extraordinaria debe celebrarse antes de la dimisión de Laporta y una parte de su junta directiva para presentarse a las elecciones. Y es que si el 22 de marzo es el día de la votación para la elección de nuevo presidente, la dimisión de Laporta debería producirse alrededor del 15 de febrero para cumplir con el calendario electoral que marcan los Estatutos del club. Dimitirá Laporta, pero se quedarán en el club un tercio de sus directivos que gobernarán el club mientras dure el proceso electoral. Estos directivos, si gana Laporta las elecciones y quieren seguir formando parte de la junta, deberán ser ratificados en Asamblea de Compromisarios.

En la reunión de este jueves, la junta directiva del Barça también debe ratificar la renovación de la licencia del equipo de baloncesto con la Euroliga hasta el año 2036. El Barça renovará con una cláusula para poder salir y unirse en un futuro al proyecto NBA.