Reunión inminente para el futuro de De Jong

El futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona cada vez está más encarrilado. Lejos quedan los veranos en los que el club, por problemas económicos y de fair play financiero, enseñó la puerta de salida al neerlandés para librarse así de su alto salario que ahogaba la capacidad del club para inscribir por su elevado coste.

Ahora, en una temporada de resurrección futbolística tras su última grave lesión de tobillo y convertido en una pieza imprescindible del Barça de Hansi Flick, Frenkie, que tiene contrato con el Barça hasta 2026, es decir, un año más de vinculación, no quiere oir hablar de otra cosa que no sea seguir en la Ciudad Condal.

Como os hemos venido contando en SPORT, la intención del club blaugrana también es la de asegurarse cuanto ante la continuidad del '21'. En los últimos meses, el Barça ha hecho llegar a De Jong y a sus agentes la oferta de renovación, que pretendía mantener la escala salarial del neerlandés con el condicionante que, esta vez, para llegar a la cifra que cobra actualmente (19 millones de euros) debería cumplir ciertos variables de rendimiento.

Aunque de momento no hay respuesta oficial por parte del equipo de Frenkie, lo cierto es que el jugador, que llegó a Barcelona en 2019, no tiene intención de escuchar ninguna otra oferta que no sea la del Barça, una voluntad que ya ha trasladado a su entorno más cercano y a su agente.

Es por ese motivo que las piezas podrían empezar a caer como un dominó en los próximos días, y más concretamente con motivo del partido de ida de cuartos de final entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund que se disputa en Montjuïc este miércoles a las 21h.

Según apunta Actualité Barça, el agente del jugador neerlandés, Ali Dursun, tiene pensado viajar a Barcelona esta misma semana con motivo del choque de Champions League para reunirse con el director deportivo del Barça, Deco y acabar de poner las bases de la continuidad de Frenkie más allá de 2026.

Problemas de fair play

Aunque en la próxima reunión se llegue o no a un acuerdo por la renovación de Frenkie de Jong, lo cierto es que, a día de hoy, el club azulgrana no puede asegurar al neerlandés la inscripción de su posible nuevo contrato hasta que no se aclare la situación con el límite salarial.

LaLiga, en su último comunicado, anunció que el club blaugrana no había podido computar en sus cuentas como ingreso los 100 millones de euros de las ventas de los asientos VIP del Spotify Camp Nou, por lo que volvía a salir de la regla del 1:1 y deberá elegir muy bien cómo gasta el poco margen salarial del que disponga. Además, en lo más alto de su lista de prioridades este verano tiene cerrar el nuevo contrato de Lamine Yamal.

No obstante, habrá que esperar para ver si, antes del 30 de junio cuando el club deberá presentar de nuevo sus cuentas auditadas, el club ha podido avanzar en la construcción de los palcos para que Crowe, la auditoría responsable, autorice como activo en funcionamiento, los contablice en el ejercicio actual y sin prorratear en los años del acuerdo. Si no se consigue, el club deberá buscar ingresos extra para volver al 1:1 e inscribir sin problemas. Más fácil decirlo que conseguirlo.