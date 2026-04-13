Reunión informal entre Barça y Roma en Barcelona

Los movimientos en los despachos no se detienen. Aunque muchas veces se tiende a pensar que cada reunión entre clubes está orientada a cerrar grandes operaciones, la realidad es bastante distinta. La mayoría de estos encuentros sirven para construir relaciones y ganar confianza para así poder allanar el terreno de cara a un futuro en el que ambas partes puedan sentarse a negociar con mayor fluidez.

Así pues, el pasado miércoles, coincidiendo con el partido de ida disputado en Barcelona entre el Barça y el Atlético de Madrid, hubo también actividad lejos del foco mediático. Según ha podido saber SPORT, el team manager y figura pieza clave en la estrctura deportiva de la Roma, Simone Ricchio, aprovechó su estancia en la ciudad para reunirse en la ciudad deportiva Joan Gamper con Bojan Krkić y parte de la dirección deportiva azulgrana.

Reunión informal

Según fuentes consultadas por este periódico, el encuentro tuvo un carácter informal y protocolario. No se trató de una reunión para abordar el fichaje de ningún jugador en concreto, sino más bien de una toma de contacto para ponerse al día y conocerse en persona tras múltiples conversaciones telefónicas previas. Es cierto que en las últimas semanas los dos clubes han hablado en más de una ocasión y que existen posibles asuntos sobre la mesa, aunque por ahora todo son hipotesis normales y embrionarias a falta de varios meses para que el marcado arranque. Cabe destacar también que Bojan Krkić mantiene una gran relación con dirigentes del club italiano, ya que durante su etapa como futbolista militó en el conjunto romano en la temporada 2011-12.

En cuanto a nombres propios, es cierto que el Barça llegó a interesarse de manera informal por la situación de Evan Ndicka, central de la Roma. Sin embargo, su nombre nunca ha estado encima de la mesa de forma seria. Se trató únicamente de un seguimiento más dentro del trabajo habitual de scouting.

De hecho, la dirección deportiva azulgrana tiene clara su hoja de ruta y pasa por otro objetivo claro desde hace meses, que es el de Alessandro Bastoni. El club ya se ha movido hasta el punto de negociar directamente con su entorno las condiciones personales de un posible contrato, a la espera de una futura negociación con el Inter de Milán.