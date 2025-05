La reunión que cambió la historia del Barça: un iPad, kebabs y teléfonos en modo avión

A primera hora de la mañana, Deco y Bojan embarcaban en un vuelo de British Arways con destino a Londres. Cuando caía la tarde, ambos volvían habiendo tomado una decisión que, de ser validada por Joan Laporta, cambiaría la historia del Barça. Y así fue. Entre medio, una reunión de casi cinco horas con Hansi Flick y su agente, Pini Zahavi, en la que el técnico de Heidelberg 'enamoró' al director deportivo azulgrana.

La cumbre, adelantada por SPORT y desmentida rápidamente por algunos medios, se produjo en el domicilio del representante israelí en la capital británica, en el barrio de Mayfair. Dispuesto a relevar a Xavi Hernández en el banquillo, el presidente azulgrana pidió a Deco y Bojan escuchar al técnico teutón. Rafa Márquez, por aquel entonces en el filial, era el otro aspirante.

Aquel 22 de mayo -justo este jueves se cumple un año-, Flick aprovechó su oportunidad, gastó su bala a la perfección. Y, sobre todo, llevaba meses preparando esa entrevista de trabajo. No olvidó ningún detalle en su intento de trasladar a los dos ejecutivos del Barça por qué debía asumir las riendas del equipo.

Formal y cauto en todo momento, Hansi desenfundó un iPad de su bolsa. Era en una aplicación pensada para entrenadores donde el alemán guardaba su proyecto. Como cuando en 2008 José Mourinho presentó un USB que contenía como sería su Barça. Pero Flick tendría más suerte que el portugués.

Hansi Flick en un entrenamiento / FCB

"Estos jóvenes pueden llegar a ser los mejores del mundo"

Apoyándose en el dispositivo, el técnico mostró su idea de juego, su análisis del equipo y su planificación de plantilla. Lo hizo con una reflexión clara: viendo el potencial individual, no entendía que el Barça no estuviera peleando por todo. Flick incluso mostró informes de chicos del filial y mencionó a jóvenes talentos de La Masia.

Hansi no prometió títulos, solo trabajar fuerte en el día a día. Y sumó muchos puntos cuando aseguró que no necesitaba fichajes. No es que el de Heidelberg renunciara a refuerzos, pero remarcó que había calidad de sobra para dar alegrías a la afición. Sí fue más rotundo al referirse a piezas como Cubarsí, Pedri o Lamine Yamal. "Pueden llegar a ser los mejores del mundo en su posición", aseguró.

Paralelamente, los teléfonos de los ahí presentes echaban humo. La noticia de SPORT corrió como la pólvora y periodistas de todas partes buscaban confirmación. A alguno no le quedó más remedio que activar el modo avión para mantener el foco en la reunión. En el domicilio de Zahavi no entendían cómo la cumbre se había filtrado tan rápido.

Deco y Bojan están al frente de la dirección deportiva del Barça / EFE

Las dudas del Barça: el idioma y el entorno

No todo fue un camino de rosas para Hansi. En el Barça había dudas respecto a la comunicación del entrenador con los jugadores. El idioma podía suponer un obstáculo, pues buena parte del vestuario culé no domina el inglés. Que Flick no conociera el entorno del club ni tampoco el particular ecosistema de los medios de comunicación generaba algún interrogante entre los ejecutivos azulgranas.

Había mucho sobre lo que conversar y poco tiempo que perder, por lo que cuando se abrió el apetito se decidió pedir kebabs a domicilio. El menú no era lo más importante aquella tarde. Tras reponer fuerzas, Flick continuó exponiendo su libro de estilo futbolístico. Con humilidad pero con pasión, convencido de que su plan funcionaría.

Deco y Bojan regresaron a Barcelona seducidos, encantados con lo que habían escuchado del Hansi entrenador y también del Hansi persona. El director deportivo tenía clara su luz verde pero sería Joan Laporta, tras recibir el 'feedback', quien tomaría la decisión final. Por su parte, Flick se marchó de la reunión optimista pero sin fiarse del todo. Semanas atrás se había ilusionado pero, contra todo pronóstico, el presidente acabó ratificando a Xavi Hernández.

Flick, en el entrenamiento previo del FC Barcelona - Atlético de Madrid / Valentí Enrich

La espera de Hansi tuvo premio

Solo un par de días más tarde hubo fumata blanca. Al de Heidelberg le confirmaron que sería el nuevo entrenador del Barça. Esta vez no habría vuelta atrás. Su espera había valido la pena, pues varios equipos de élite insistieron en ficharle durante toda la primavera. Hansi lo apostó todo al Barça y Laporta primero y Deco después se convencieron de que el teutón era la mejor opción.

Aquel 22 de mayo, Flick jugó al ataque y ganó. Un año más tarde, la conclusión es idéntica. El Barça ha jugado al ataque y ha ganado. Ni LaLiga, ni la Copa ni la Supercopa habrían sido posibles si la reunión que cambió la historia del club hubiera tenido otro desenlace.