¡Reunión Deco-Raphinha para la renovación del brasileño!

Noticia trascendente la que os avanzamos en SPORT. Que el mercado de fichajes haya cerrado no significa que la actividad se detenga en Barcelona. Los grandes movimientos tendrán que esperar unos meses, pero en los despachos del Barça siempre hay carpetas abiertas y algunas especialmente importantes.

Según ha podido saber este periódico, Deco ha mantenido este mediodía una extensa reunión con Raphinha en un restaurante de Castelldefels para avanzar en la renovación del futbolista brasileño, cuyo contrato termina en 2028. Un encuentro informal pero importante dentro de unas conversaciones que parten de una sintonía total entre las partes y de la voluntad del jugador de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. Eso sí, se trata del primer acercamiento del club para abordar su renovación y no existe ninguna prisa por alcanzar un acuerdo. A Raphinha todavía le resta cerca de dos años de contrato y su compromiso con el Barça es absoluto. El brasileño está encantado en Barcelona y centrado en intentar cumplir los objetivos de esta temporada, en la que además ejerce como uno de los grandes capitanes y referentes del equipo.

La situación tiene además una particularidad. Raphinha no cuenta actualmente con representante y es él mismo quien lleva personalmente las conversaciones relacionadas con su futuro. Por ello, el brasileño participa directamente en las reuniones con el club y conoce de primera mano cada detalle de una negociación que afecta a su carrera.

La relación entre Deco y Raphinha viene de lejos. Antes de convertirse en director deportivo, el portugués fue representante del brasileño, una relación profesional que terminó por completo cuando Deco asumió sus responsabilidades en el Barça. Actualmente no existe ningún vínculo entre ambos como agente y representado, aunque sí se mantiene la excelente relación personal que construyeron durante aquellos años.

Un detalle al que ha podido tener acceso este periódico refleja precisamente esa cercanía. En la reunión informal también ha estado presente Taia Belloli, mujer de Raphinha, una circunstancia que refuerza el carácter distendido del encuentro y la gran sintonía personal que existe entre las partes.

Raphinha, motivado y comprometido como el que más

Las conversaciones parten de un escenario muy favorable. Raphinha está completamente comprometido con el Barça y no tiene intención de poner dificultades para alcanzar un acuerdo. Se siente importante, está encantado en Barcelona y su peso dentro del vestuario no ha dejado de crecer.

Flick siempre ha hablado maravillas del brasileño y su importancia va mucho más allá de lo que aporta sobre el césped. Raphinha se ha convertido en uno de los capitanes y en una de las voces con más peso dentro del vestuario. Además, por su profesionalidad y forma de trabajar, es uno de los futbolistas en los que más se fijan los jóvenes de la plantilla, que lo tienen como una referencia.

Su rendimiento deportivo también acompaña. El brasileño se ha convertido en uno de los líderes del equipo y su compromiso dentro y fuera del terreno de juego es indudable. Un futbolista que ha conseguido ganarse un peso enorme dentro del proyecto y cuya continuidad es valorada muy positivamente por todas las partes.

Que sea el propio jugador quien lleve sus asuntos contractuales tampoco es algo completamente nuevo en el fútbol moderno. Cada vez existen más futbolistas que prefieren reducir intermediarios y participar de forma directa en las decisiones que afectan a su carrera.

Cada vez hay más casos así

Un caso diferente, aunque con algunos puntos en común, es el de Frenkie de Jong. El neerlandés decidió poner fin a su relación con Ali Dursun después de una etapa en la que existieron dificultades de comunicación con el Barça durante las conversaciones para renovar. De Jong quería tener un mayor control sobre su futuro y que la información le llegara directamente. Posteriormente confió la parte jurídica de sus asuntos a Sebastien Ledure, abogado especializado en derecho deportivo.

Raphinha ha optado por asumir todavía más directamente ese papel. Se sienta a negociar, escucha al club y participa personalmente en las decisiones sobre su contrato. Y precisamente eso ha sucedido este mediodía en Castelldefels.

La renovación todavía debe terminar de negociarse, pero el punto de partida difícilmente podría ser mejor. El Barça quiere seguir contando con Raphinha y Raphinha quiere seguir en el Barça. Después de convertirse en capitán, líder y uno de los futbolistas más importantes del equipo, el brasileño afronta ahora personalmente otra responsabilidad: sentarse a la mesa para decidir su futuro.