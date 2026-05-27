Reunión de Deco con los agentes de Dani Olmo

La agenda de Deco echa humo. Mientras el director deportivo acelera las negociaciones para cerrar el fichaje de Anthony Gordon, también sigue moviendo piezas y este miércoles por la tarde ha habido cumbre en Barcelona con varios asuntos importantes encima de la mesa.

Según ha podido saber SPORT, el director deportivo azulgrana se ha reunido esta tarde en un hotel de la ciudad condal con Andy Bara y Juanma López, representantes de Dani Olmo y con quien el portugués ya ha trabajado en ocasiones pasadas. No hay que olvidar que este pasado verano trabajaron mano a mano para cerrar el fichaje de Joan Garcia.

Aunque no ha trascendido detalles concretos sobre el contenido de la reunión, este medio puede confirmar que se ha hablado especialmente del mediapunta egarense, pieza clave para la plantilla de Hansi Flick.

Intermediario de la 'operación Julián'

La presencia de Juanma López en la reunión, además, añade además un componente especialmente relevante que ya os hemos contado en SPORT en alguna ocasión.

El agente mantiene una estrecha relación con la dirección deportiva del Atlético de Madrid liderada por Mateu Alemany y es uno de los intermediarios por parte del Barça que participa en las complejas conversaciones de la operación por Julián Álvarez, futbolista que sigue siendo uno de los grandes objetivos del Barça para reforzar la delantera.

El futuro de Lovro Chelfi

Además, según las mismas fuentes, durante el encuentro también se ha tratado el futuro de Lovro Chelfi, una de las jóvenes promesas del Juvenil A blaugrana.

El extremo croata, que ha dejado muestras importantes de talento y desequilibrio durante la temporada, no ha tenido el protagonismo esperado en el equipo dirigido por Pol Planas y tanto el club como su entorno estudian posibles escenarios de cara al próximo curso.