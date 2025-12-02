Reunión de Deco con el agente de Dani Olmo y Joan Garcia

Las semanas de jornada intersemanal con fútbol en Barcelona siempre atraen a agentes importantes del panorama europeo, que aprovechan la ocasión para mantener contactos con la dirección deportiva azulgrana. En el día de ayer, según ha podido saber SPORT, Deco se reunió con Juanma López, representante de Joan García y Dani Olmo, en un encuentro informal para poner al día la situación de ambos jugadores.

La conversación sirvió, entre otras cosas, para repasar el excelente momento de Dani Olmo, que ha recuperado su mejor versión y volvió a brillar el pasado fin de semana ante el Alavés en el Spotify Camp Nou. El atacante firmó un doblete y fue decisivo para asegurar los tres puntos que devolvieron el liderato al Barça tras el tropiezo del Real Madrid en Montilivi. Tras unos meses de dudas y pocos minutos, su rendimiento refuerza la sensación de que vuelve a ser un futbolista determinante que puede ayudar a Hansi Flick en un equipo muy lastrado por las lesiones y molestias. Hoy, sin ir más lejos, se espera que sea titular ante el Atlético de Madrid tras conocer la ausencia en el partido de Frenkie de Jong, que está pasando por un proceso febril.

Un portero de garantías

El otro nombre sobre la mesa fue el de Joan García, que se ha ganado el respeto del vestuario y el cariño de la afición. El guardameta de Sallent está ofreciendo un nivel sobresaliente, manteniendo la portería a cero en la mayoría de encuentros que está disputando —con la única excepción del mal partido colectivo en Stamford Bridge— y transmitiendo una seguridad que ha dado estabilidad al equipo. En el Camp Nou ya se escucha su nombre coreado con fuerza en cada partido, una muestra clara de la conexión que ha creado con los seguidores azulgranas y de la confianza que inspira bajo palos.

La reunión, lógicamente, no dejó decisiones inmediatas, pero sí confirmó el buen momento de ambos futbolistas y la satisfacción que el Barça tiene con ellos. Además, quedó claro que Juanma López y Deco mantienen una relación de plena confianza, consolidada desde el pasado verano, cuando se reunieron en numerosas ocasiones durante el proceso para cerrar el fichaje de Dani Olmo. Desde entonces han vuelto a encontrarse en varias negociaciones y ese trabajo continuado ha forjado un vínculo que trasciende lo estrictamente profesional. Esa sintonía se refleja en reuniones como la de ayer, en las que intercambian impresiones sobre fútbol y se mantienen al tanto de los últimos movimientos del mercado.